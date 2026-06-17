特朗普不滿白宮機密會議內容屢曝光　下令徹查洩密源頭

近日因多項涉及伊朗政策及國安決策的內部討論內容遭媒體曝光，美國總統特朗普表達強烈不滿，並要求司法部及聯邦執法機構追查洩密來源。白宮官員表示，部分流出的資訊涉及高度敏感的國家安全議題，若確認有人未經授權洩露機密，不排除採取法律行動。 爭議源於多家美國媒體近期接連披露白宮戰情室（Situation Room）及國家安全團隊內部討論內容，其中包括美國與伊朗和平協議談判、美軍在中東地區的部署規劃，以及有關伊朗核問題的政策選項等細節。

恐影響談判策略 知情人士透露，特朗普認為這些報道不僅暴露美國政府的談判策略，也可能影響與伊朗及盟邦之間正在進行的外交接觸。據悉，他已要求幕僚全面檢視資訊安全機制，並找出消息外流的源頭。 白宮高級官員表示，戰情室討論通常涉及國安機密、軍事規劃及外交決策，相關資訊受到嚴格保密規範約束。官員強調，若機密內容遭刻意外洩，可能危及美國國家利益及海外軍事行動安全。

不過，部分媒體與法律專家指出，目前公開的許多報道主要來自匿名官員與知情人士的描述，並不一定涉及正式列為機密文件的內容。專家認為，政府若展開刑事調查，仍需證明洩露資訊確實屬於受法律保護的機密範圍。 不一定涉及機密文件內容 事件也再度凸顯特朗普政府內部在伊朗政策上的不同聲音。近幾個月來，白宮、國務院、國防部及國會部分共和黨議員對如何處理伊朗核問題及解除制裁等議題存在不同看法。分析人士指出，這些政策分歧可能是部分內部消息頻繁流向媒體的原因之一。