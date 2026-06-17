巴基斯坦取消衛生棉18%銷售稅　被譽為推進「月經正義」

巴基斯坦政府宣布，將在最新財政預算中取消對衛生棉與避孕用品徵收的18%銷售稅，被外界視為該國在女性生理健康與性別平權政策上的重大轉折，動搖長期被批評為「月經稅」的制度。

累積稅率高達40%

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據該國上週公布的最新財政預算案中，全面廢除對女性衛生棉及避孕用品徵收的18%銷售稅，這項被譽為「月經正義」的重大變革，歸功於該國兩名年僅29歲與25歲的律師。

報道引述聯合國兒童基金會（UNICEF）數據顯示，在巴基斯坦有多達88%的女性，因為買不起衛生棉，只能被迫使用破布、甚至是極度不衛生的自製替代品，這是因為當地的生理用品除18%銷售稅，還被加碼課徵25%進口關稅，累積稅率高達40%，貧困女性根本無力負擔。