巴基斯坦取消衛生棉18%銷售稅　被譽為推進「月經正義」

巴基斯坦政府宣布，將在最新財政預算中取消對衛生棉與避孕用品徵收的18%銷售稅，被外界視為該國在女性生理健康與性別平權政策上的重大轉折，動搖長期被批評為「月經稅」的制度。
累積稅率高達40%
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據該國上週公布的最新財政預算案中，全面廢除對女性衛生棉及避孕用品徵收的18%銷售稅，這項被譽為「月經正義」的重大變革，歸功於該國兩名年僅29歲與25歲的律師。
報道引述聯合國兒童基金會（UNICEF）數據顯示，在巴基斯坦有多達88%的女性，因為買不起衛生棉，只能被迫使用破布、甚至是極度不衛生的自製替代品，這是因為當地的生理用品除18%銷售稅，還被加碼課徵25%進口關稅，累積稅率高達40%，貧困女性根本無力負擔。
「國家稅務體制的荒謬」
巴基斯坦財政部長奧朗澤布（Muhammad Aurangzeb）於12日的預算報告公開認錯，他語氣沉重地表示：「這些生理用品對於女性的健康、尊嚴以及全面參與社會活動而言，是絕對不可或缺的必需品。」
發起這場歷史性訴訟的29歲律師Ahsan Jehangir Khan表示：「如果我們沒有提出這項違憲訴訟，這個政府根本不會醒悟過來，甚至到現在都還會覺得課徵銷售稅是理所當然。這場官司徹底凸顯了這個國家稅務體制的荒謬。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章