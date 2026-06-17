特朗普威脅晶片企業「回流」美國　否則加徵200%關稅

特朗普同時炮轟前任拜登（Joe Biden）政府的《晶片與科學法案》（CHIPS Act），直指其補貼政策「失敗」，認為數十億美元被發放給企業後卻未能如期落實建廠承諾：「他們拿了錢卻沒有建廠，這是一場災難。」

美國總統特朗普近日表示，美國將在他本屆任期結束前，掌握全球晶片產業約50%的產能，並強調美國在人工智能（AI）領域「已大幅領先其他國家」。

「我們有不同的制度」

他更進一步提出強硬關稅威脅，警告若晶片企業不將製造能力回流美國，將面臨超過200%的懲罰性關稅：「我們有不同的制度，如果他們不建廠，就必須支付高達200%的關稅。」

特朗普並宣稱，美國在人工智能領域已「遙遙領先」，並強調本屆政府正大規模推動製造業回流：「沒有任何國家曾經做到我們現在正在做的事情。」

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