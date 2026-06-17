伊朗局勢｜究竟有冇3000億重建基金 萬斯：伊朗整個國家改變才有 即協議提及？

美伊停戰諒解備忘錄內容未有官方公布，但就消息滿天飛，最引人關注的是伊朗的草案文本指將建立3,000億美元基金助伊朗重建。此條款被外界認為美國似乎「賠了夫人又折兵」，浪費了彈藥又要出錢助伊朗重建。代表美國談判的副總統萬斯周一否認會給錢伊朗，總統特朗普周二也斥此說法荒膠。不過，萬斯於周二稍後接受霍士新聞訪問為協議護航時，指建議的3,000億美元重建基金，除非伊朗「徹低改變其國家」，否則不會獲得。他有關說法被部分傳媒解讀為即美伊的停戰諒解備忘錄有提及3,000億美元重建基金。

最先是伊朗傳媒公布的協議草案文本，包括了3,000億美元重建基金。然後各傳媒有不同版本傳出，包括由遭伊朗攻擊、設有美軍基地的波斯灣國家出資，也有指南韓、日本和新加坡等企業承諾參與和投資。《紐約郵報》稱，萬斯在周二的訪問中稱，那是伊朗的政治宣傳，宣稱他們獲得所有好處，是經過潤飾的版本，而真實版本是真正的協議，「他們不會獲得任何東西，除非他們徹改變國家」。萬斯續說，「如果他們做到，對所有人、整個地區來說是巨大勝利。如果他們做不到，對我們來說也無關緊要。」

伊朗局勢｜「美國不會給一毛錢」

《紐約郵報》稱，萬斯強調美國不會給伊朗一毛錢，如果伊朗履行其協議責任，或者卡塔爾、阿聯酋或沙特阿拉伯會提供資金；或許這些國家想投資到伊朗興建電力廠，美國的態度是「可以，只要伊朗行為恰當。但若他們行為不當，就不要想從有關協議中獲益」。萬斯又說，伊朗領導人正盡力說好有關協議向國民推銷，雖然「令我感到煩悶」，但「也是意料之中」。

伊朗局勢｜霍爾木茲海峽只開放60天

美伊在周五簽署停戰諒解備忘錄後，雙方將展開60天的第二階段談判。《紐約郵報》指，備忘錄文本提到霍爾木茲海峽將「免費」重開60天，但沒有解決該海峽最終地位；第二階段談判將解決此問題，還有伊朗濃縮鈾的處置。伊朗過去一直堅持霍爾木茲海峽由該國管理，船隻通過須繳交費用，但美國反對該海峽由伊朗控制。