挪威儲妃肺部移植成功 列輪候名單僅12天 醫生：她終能暢順呼吸

梅特瑪麗特將在奧斯陸大學醫院住院數周，期間醫生們將調整用藥、處理可能的併發症，並讓她展開復健運動。胸肺科主任Are Holm醫生說，這是所有新移植患者的固定程序。

挪威王室在聲明中指出，奧斯陸大學醫院胸腔外科主任Arnt Fiane醫生表示，「(儲妃的)肺部移植至今手術順利」，並感謝參與規劃及執行的所有團隊成員。

Holm醫生提醒，肺部移植後的恢復期風險仍高，手術後常見包括出血、感染及腎衰竭，密集治療可能持續數天至數周。據奧斯陸大學醫院統計，挪威肺部移植患者術後1年存活率約85%至90%，5年存活率約70%至75%，移植10年後約半數患者存活。

挪威王儲哈康(Crown Prince Haakon)已更改公務行程，將陪伴妻子度過住院期。王室並向外界致謝，表示「近日收到許多溫暖問候，這份關心在艱難時期意義重大」。

瑞典薩爾格倫斯卡大學醫院肺臟移植部主任Jesper Magnusson指出，肺部移植對多數患者的作用是明顯改善病情，但並非「痊癒」，患者餘生都必須服用抗排斥藥並定期覆診。他說，許多人手術後最大的改變是，終於能擺脫長期無法暢順呼吸的難受，「(他們)能夠正常呼吸，連行樓梯這種日常小事都不再是折磨」。

52歲的梅特瑪麗特於2018年確診肺纖維化。這種疾病會使健康的肺組織逐漸被疤痕組織取代，患者肺部日漸硬化，呼吸愈來愈困難。梅特瑪麗特近期需帶著氧氣供應設備，5月17日挪威國慶日最後一次公開露面，她在活動期間需多次休息。