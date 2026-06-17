談AI時代 黃仁勳：鼓勵人人使用AI 社會須規範AI

美國人工智能(AI)晶片巨擘英偉達(NVIDIA)共同創辦人兼行政總裁黃仁勳周二(16日)在美聯社專訪中強調，隨著AI時代來臨，社會需要新的社會規範，並認為更全面擁抱AI將有助改善人們的生活。 美聯社報道，被譽為「AI教父」的黃仁勳一直對AI迅速改變社會、促進經濟增長以及更多科學突破的潛力，抱持樂觀態度，但他和其他同業正面臨外界對AI潛在危害日益增加的疑慮。面對批評聲音警告AI將造成失業，甚至威脅人類生存，黃仁勳認為自己有責任回應。 黃仁勳在德州的專訪中說：「我們需要建立新的社會規範。我會鼓勵每個人都使用AI，就是去實際體驗。」黃仁勳說，AI能設計網站、分析複雜文件、指導先進研究，甚至規劃廚房裝修，這些功能都有助縮小美國的科技落差。他指出，如今人們即使不會寫程式也能用電腦從事高階工作。

黃仁勳： 有必要對AI設立一定的規範和安全標準 黃仁勳認為，有必要對AI設立一定的規範和安全標準，強調對於近年帶動股市大漲和美國經濟增長的AI技術，國家安全也必須列為優先考量。 黃仁勳舉例，社會將如同過去面對汽車面世那樣，可以適應AI。他說，汽車面世時曾被形容會危及兒童安全，但後來世界透過設置行人路、斑馬線和禁止兒童在馬路上玩耍等方式，改變了社會規範和行為模式。 另外，黃仁勳對於政府入股AI企業持保留態度，認為美國本來就會從AI的發展中普遍受益，「我不太確定他們(政府)想要達到甚麼目標」。

黃仁勳：國家安全應是所有科技發展的首要考量 黃仁勳談到政府持股時說：「我沒跟他們討論過。但要記得，這些都是美國企業，他們的成功會反映在股價上，而許多美國人是投資者。企業創造的稅收惠及許多美國人，並且會增加就業機會。」他指，AI企業也有助提升能源、建築和硬件科技產業的獲利。 特朗普政府近期對AI監管轉趨強硬。黃仁勳表示，政府聚焦國安議題是適當的做法，但提供明確指引很重要。他說：「國家安全始終應是所有科技發展的首要考量。但話說回來，制定出口管制政策時，還是必須具體說明所顧慮的風險。」

美國若無更多能源投入 恐難以發揮優勢 AI運算所需能源方面，黃仁勳強調，美國因為能源供應不足而易受影響，用於AI運算的數據中心對電力需求龐大，恐對電網造成壓力。雖然有些數據中心會自建電力來源，黃仁勳表示，美國在能源方面起步較慢，若沒有更多能源投入，在AI基礎建設、模型和晶片發展上就難以發揮優勢。 黃仁勳指出，能源短缺也反映出部分美國家庭對AI可能推升電費的疑慮。