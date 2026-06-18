國際專題｜美伊準備收兵簽協議 特朗普開戰目標落空 伊朗賺經驗

美國與以色列於今年2月28日對伊朗發動空襲後不久，美國總統特朗普提出了一系列目標，從摧毀伊朗的彈道飛彈能力，到確保德黑蘭永遠無法擁有核武。三個多月過去，美伊終於準備於周五在瑞士正式簽署和平協議，回顧這場震動全球的戰事，特朗普究竟取得了甚麼成果？ 伊朗飛彈估計折損三分一以上 在戰爭之前，伊朗擁有中東地區最大的導彈庫存，約有2,500至6,000枚各類型飛彈。其中一些飛彈射程可達2,000公里，足以攻擊以色列，部分飛彈還搭載集束彈頭，使其更難防禦。在這次美以伊戰爭開打約一個月後，有美國消息人士向路透社稱，伊朗上述武器庫中約三分一裝備已被摧毀，另有三分一可能已受損、被摧毀或被掩埋。

伊朗同時也是長程無人機的重要製造國，尤其是攻擊型「沙赫德」(Shahed)無人機，除伊朗自己使用外，據報亦供應予俄羅斯以攻擊烏克蘭。美國海軍上將庫珀(Brad Cooper)上月向國會表示，伊朗製造及儲備飛彈和長程無人機的能力已被削弱多年，並指在衝突期間，美國及其盟友攔截了逾1,500枚飛彈及6,000架無人機。 目前不清楚伊朗仍剩多少飛彈及無人機，但該國仍具備打擊美國盟友的能力——最近一次是在6月6日向科威特及巴林密集發射飛彈，並於6月7日向以色列發射多枚飛彈，但有關國家稱攻擊未造成重大損害。

至於伊朗的傳統軍力，美國軍方表示已削弱伊朗區內對美軍的傳統軍事威脅力量。庫珀向國會稱美軍已摧毀161艘伊朗海軍船隻，並癱瘓其82%的防空系統。他指，伊朗空軍在戰前每日最多可執行100次出擊，但如今已完全停止飛行任務。 伊朗製造核武能力 估計跟戰前一樣 特朗普一再表示，軍事行動的主要目標是阻止伊朗發展核武。德黑蘭則堅稱其核計劃僅為和平目的，無意製造核彈。路透社指，美以伊戰事並未顯著改變伊朗的核能力。美國情報機構上月評估，伊朗有能力於一年內製成核武——這與去年6月對伊朗核設施發動攻擊後的評估沒變。伊朗核計劃是本周五正式簽署框架協議中的核心議題。特朗普曾表示，伊朗的濃縮鈾必須運出境外，但其後又說可於局勢平靜後的適當時間，派員進入伊朗銷毀。

伊朗代理人勢力 在戰前已被削弱 特朗普今年3月在白宮稱，不允許德黑蘭持續武裝及資助其在伊拉克、黎巴嫩、加沙及也門的武裝組織。過去數十年來有關組織被指是伊朗在區內維持影響力及騷擾敵人的工具。但自美以伊戰事開始以來，伊朗並無展現出會停止支持有關組織的意圖。 美軍及獨立評估認為，伊朗的「代理人網絡」力量已被削弱。不過此趨勢在戰事開打前已經顯現，2023年10月7日襲擊以色列之後，以色列在加沙擊殺哈馬斯多名高層及數千名戰士，並在黎巴嫩消滅多名真主黨領袖。2024年敘利亞前總統巴沙爾政權倒台，也令伊朗失去一條向真主黨補給的重要通道；制裁及經濟困境亦削弱伊朗對這些組織的資金支持能力。

事實上，有關組織在美以伊戰爭中並未發揮重大作用。哈馬斯未從其位於加薩的據點攻擊以色列，而也門胡塞武裝亦未對紅海航運造成重大干擾。真主黨則於3月2日加入戰爭，向以色列發射飛彈及無人機，引發以色列空襲及地面入侵，造成黎巴嫩近3,700死、120萬人流離失所。以色列方面則有28名士兵及4名平民在衝突中喪生。 特朗普曾欲推動伊朗政權更迭 最終無果 在戰爭爆發前，特朗普鼓勵伊朗示威者推翻伊朗現政權，並曾稱伊朗原最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)於2月28日在美以聯手的行動中被炸死，是示威者奪取政權的「最大機會」。特朗普3月6日曾稱，戰事只會在伊朗「無條件投降」以及出現一位「可以接受」的新領導人後才會結束。

儘管戰事迄今未能推翻伊朗的神權政府，特朗普仍聲稱已達成目標，並曾形容哈梅內伊之子穆傑塔巴接掌政權是「一個新的、更理性的政權」；而最近特朗普再也沒提要推翻伊朗領導層。 伊朗實戰以小博大 並控制霍爾木茲海峽 從上述看來，美方有否達成其原定的開戰目標，明顯是一個大問號。反觀另一邊廂的伊朗，其在今次實戰中親自體驗到其「不對稱」戰略奏效，用成本相對低的無人機「以小博大」制敵擾敵、以及專門攻擊海灣國家的能源設施，相當有效。

更重要的是，伊朗同時確認其手握一張未來尚可再用的「超級王牌」——霍爾木茲海峽。伊朗在衝突期間有效封鎖該海峽，透過快艇、水雷、無人機及飛彈艇等軍事成本不高的手段，阻截運送全球五分一石油和天然氣供應的商船以及其他航運，足以引起骨牌效應、脅持全球經濟，令美方壓力大增，被視為特朗普願意停火的一大原因。