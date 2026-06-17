伊朗局勢｜美伊諒解備忘錄 特朗普：非最終協議

一連3天在在法國埃維昂萊班舉行的七國集團(G7)峰會周三(17日)結束，美伊周日宣布達成協議，關注度蓋過俄烏戰爭及AI(人工智能)等其他議題。G7領袖發表聲明稱，歡迎美伊達成協議，並要求於黎巴嫩的戰事停火，又稱將會分散能源供應路線，以減少對霍爾木茲海峽依賴。美國總統特朗普未有在會上透露協議內容，傳媒則紛紛表示取得草案文本，當中包括3,000億美元基金助伊朗重建，此條款被視為美國重大讓步。特朗普周三與埃及總統塞西會面時重申，美國一毛錢也不會給，並指與伊朗達成的是諒解備忘錄，並不是最終協議。如果他不滿意，美方將會重新開火，並恢復向伊朗投擲炸彈。

伊朗局勢｜其他國家自行決定是否投資伊朗 特朗普提到3,000億美元重建基金時說，如果其他國家想投資伊朗，由他們決定，但美國不會投資一分一毫。記者追問他是否要求波斯灣國家出資時，特朗普答沒有，但如果他們這樣做，他沒有意見。他認為那些國家會否投資取決於伊朗的表現，但美國是不會投資的。美國有線新聞網絡(CNN)昨稱，根據其取得的美伊諒解備忘錄草案文本，美國將與其區內夥伴制定全面計劃以促進伊朗重建及其經濟發展，並確保提供最少3,000億美元資金，執行事宜於協議簽署後60天內制定。

伊朗局勢｜瑞士比爾根山簽署備忘錄 CNN和《華爾街日報》等傳媒均稱，協議草案還包括美國撤銷伊朗石油出口限制。在協儀簽署後，伊朗可立即對外銷售其石油和燃料，針對銀行、運輸和保險等伊朗石油出口相關行業的制裁也將同時獲得豁免。外界認為特朗普發動這場戰爭幾乎一無所得，既未能改變伊朗政權，也未能逼使伊朗交出濃縮鈾存庫；伊朗的彈道導彈力量也未被摧毀，伊朗亦沒有承諾切斷對黎巴嫩真主黨等民兵組織的援助。反觀伊朗的承諾只是返回開戰前狀況，例如霍爾木茲海峽於戰前一直開放，伊朗也一向否認其有製造核武野心，核計劃只屬民用。至於簽署儀式，瑞士外交部向傳媒證實美伊將於周五(19日)在瑞士中部盧塞恩附近的比爾根山簽署有關備忘錄。

伊朗局勢｜特朗普意外同意加強援烏制裁俄羅斯 G7成員包括日本、英國、法國、德國、意大利、加拿大和美國。除了美伊協議，G7領袖於聲明中亦表態支持烏克蘭，並承諾加強烏克蘭的防空能力，確保其能源供應，以及加強對俄羅斯的經濟施壓，包括對石油和天然氣行業的制裁。G7領導人指，鑑於特朗普已與伊朗達成協議，霍爾木茲海峽重開，現時加強對俄制裁是恰當時機。領導人還表示，他們將考慮向烏克蘭發放生產西方武器的許可證。烏政府已申請自行生產「愛國者」導彈。一直傾向支持俄總統普京的特朗普意外地亦簽署了有關聲明，同意將加強對俄羅斯石油的制裁。