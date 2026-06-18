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國際
出版：2026-Jun-18 01:00
更新：2026-Jun-18 01:00

擬無人機施襲 再射殺特朗普等目標 19歲青年夥團謀襲白宮格鬥賽

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特朗普及夫人梅拉尼婭當晚出席活動。(路透社)

特朗普及夫人梅拉尼婭當晚出席活動。(路透社)

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美國聯邦調查局(FBI)拘捕5人，涉嫌策劃襲擊日前總統特朗普八十大壽當日在白宮南草坪舉行的UFC終極格鬥冠軍賽。據報涉案者密謀利用裝有炸藥的無人機撞向附近建築物，再向逃離現場者開槍，目標包括特朗普、副總統萬斯、以色列總理內塔尼亞胡、世界首富馬斯克及多名國會議員，但部分人無出席活動。美媒引述知情官員指，有23人參與討論襲擊計劃。

法庭文件顯示，調查人員本月10日接獲一名母親報案，指兒子購買大量槍械，並對他的網上通訊內容起疑。當局之後在俄亥俄州拘捕涉案19歲青年普羅珀(Tycen Proper)。

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普羅珀 疑犯手機截圖可見涉案者曾討論現場附近環境及如何部署無人機和狙擊手。

母大義滅親報警

檢方指，普羅珀供稱參與策劃襲擊，涉案者3月起透過TikTok群組交流，部分成員轉到加密通訊應用程式Signal制定襲擊計劃，透過襲擊出席格鬥賽的富商及政客，以示不滿政府腐敗、處理愛潑斯坦案、數據中心佔用社區的水資源以及其他政府行動。普羅珀又在加密訊息中表達極端宗教和反政府情緒，認為部分暗殺目標收受親以色列說客利益。FBI在普羅珀家中檢獲大批槍械和數千發子彈等；之後在加州拘捕分別24和32歲青年羅亞及托馬斯，指兩人討論相約進行射擊訓練。另有兩人被捕，5人均被控串謀謀殺。特勤局表示仍有人在逃，將繼續調查直至拘捕所有疑犯。

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該格鬥賽在剛過去的周日舉行，是慶祝美國建國250周年活動之一，亦適逢特朗普80歲生日，有約4,300人獲邀到白宮南草坪出席，另有約8.5萬人在白宮附近的觀眾區觀賽。司法部指5名疑犯企圖利用載有炸藥的無人機攻擊會場北邊位置，引發群眾疏散後，再由預先埋伏的狙擊手射殺知名人物，之後在白宮大閘實施第二波攻擊。

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