擬無人機施襲 再射殺特朗普等目標 19歲青年夥團謀襲白宮格鬥賽

美國聯邦調查局(FBI)拘捕5人，涉嫌策劃襲擊日前總統特朗普八十大壽當日在白宮南草坪舉行的UFC終極格鬥冠軍賽。據報涉案者密謀利用裝有炸藥的無人機撞向附近建築物，再向逃離現場者開槍，目標包括特朗普、副總統萬斯、以色列總理內塔尼亞胡、世界首富馬斯克及多名國會議員，但部分人無出席活動。美媒引述知情官員指，有23人參與討論襲擊計劃。
法庭文件顯示，調查人員本月10日接獲一名母親報案，指兒子購買大量槍械，並對他的網上通訊內容起疑。當局之後在俄亥俄州拘捕涉案19歲青年普羅珀(Tycen Proper)。
母大義滅親報警
檢方指，普羅珀供稱參與策劃襲擊，涉案者3月起透過TikTok群組交流，部分成員轉到加密通訊應用程式Signal制定襲擊計劃，透過襲擊出席格鬥賽的富商及政客，以示不滿政府腐敗、處理愛潑斯坦案、數據中心佔用社區的水資源以及其他政府行動。普羅珀又在加密訊息中表達極端宗教和反政府情緒，認為部分暗殺目標收受親以色列說客利益。FBI在普羅珀家中檢獲大批槍械和數千發子彈等；之後在加州拘捕分別24和32歲青年羅亞及托馬斯，指兩人討論相約進行射擊訓練。另有兩人被捕，5人均被控串謀謀殺。特勤局表示仍有人在逃，將繼續調查直至拘捕所有疑犯。
該格鬥賽在剛過去的周日舉行，是慶祝美國建國250周年活動之一，亦適逢特朗普80歲生日，有約4,300人獲邀到白宮南草坪出席，另有約8.5萬人在白宮附近的觀眾區觀賽。司法部指5名疑犯企圖利用載有炸藥的無人機攻擊會場北邊位置，引發群眾疏散後，再由預先埋伏的狙擊手射殺知名人物，之後在白宮大閘實施第二波攻擊。