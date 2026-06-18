擬無人機施襲 再射殺特朗普等目標 19歲青年夥團謀襲白宮格鬥賽

美國聯邦調查局(FBI)拘捕5人，涉嫌策劃襲擊日前總統特朗普八十大壽當日在白宮南草坪舉行的UFC終極格鬥冠軍賽。據報涉案者密謀利用裝有炸藥的無人機撞向附近建築物，再向逃離現場者開槍，目標包括特朗普、副總統萬斯、以色列總理內塔尼亞胡、世界首富馬斯克及多名國會議員，但部分人無出席活動。美媒引述知情官員指，有23人參與討論襲擊計劃。

法庭文件顯示，調查人員本月10日接獲一名母親報案，指兒子購買大量槍械，並對他的網上通訊內容起疑。當局之後在俄亥俄州拘捕涉案19歲青年普羅珀(Tycen Proper)。