伊朗局勢｜美伊總統簽署諒解備忘錄　特朗普警告：若不遵守將再次打擊

伊朗外交部發言人巴加埃凌晨接受國營電視訪問，指總統佩澤希齊揚與美國總統特朗普以電子方式簽署了有關結束戰事的諒解備忘錄。美國白宮表示，諒解備忘錄已正式生效，同時啟動美伊雙方達成最終協議的60日談判期。特朗普強調，美伊諒解備忘錄並非最終協議，警告如果協議不如他所願，美軍會恢復軍事打擊伊朗。

兩國政府周三（17日）公布14點內容，包括美伊及其在當前戰爭中的盟友永久終止所有戰線的戰爭，包括黎巴嫩戰線；美伊互相尊重主權和領土完整；將於最多60天內進行談判並達成最終協議；諒解備忘錄一經簽署，美國將立即解除對伊朗的海上封鎖；商船往返30天內恢復到戰前水準；涉3,000億美元資金伊朗重建計劃；著手結束對伊朗制裁；伊朗重申絕不會取得或製造核武器；達成最終協議之前，美伊將維持現狀；諒解備忘錄簽署後至制裁解除之日，美國對伊朗原油等出口簽發豁免；伊朗被凍結或受限的資金和資產將被釋出；監督最終協議執行等。