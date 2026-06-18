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國際
出版：2026-Jun-18 10:23
更新：2026-Jun-18 10:23

蒙面匪徒開叉車撞銀行　4分鐘拆走ATM逃逸(有片)

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蒙面匪徒開叉車撞銀行，4分鐘拆走ATM逃逸。(X)

蒙面匪徒開叉車撞銀行，4分鐘拆走ATM逃逸。(X)

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英國劍橋發生驚人搶劫案，多名蒙面歹徒16日凌晨開著偷來的叉裝車撞入一間銀行的店面，把自動櫃員機(ATM)撬起後整部偷走，全部過程僅僅花費4分鐘，就連警方都驚呼匪徒手法大膽且相當熟練。

綜合報道，事發於當地周二(16日)凌晨3時15分，警方取得的監視器畫面顯示，兩架汽車與一架叉裝車叉車先後抵達，多名戴著黑色頭套的匪徒分頭行動。叉裝車先多次猛烈撞擊「Nationwide」銀行店面，將整部提款機吊起，放入其中一架接應車的車斗內。匪徒得手後立即將叉裝車棄置現場，並登上接應車輛離開。警方事後到場進行採證與調查。警方表示，由於整個案件手法罕見且行動迅速，不排除疑犯為有組織犯罪集團，現追查涉案車輛及嫌犯身分，並呼籲目擊者或掌握可疑行為的民眾提供線索。

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叉車先多次猛烈撞擊「Nationwide」銀行店面，將整部提款機扯起。(X) 再將提款機放入其中一架接應車的車斗內。(X) 匪徒得手後立即將叉車棄置現場，並登上接應車輛離開。(X) 匪徒得手後立即將叉車棄置現場，並登上接應車輛離開。(X)

網民：真的把電影演成現實

有報道引述銀行員工表示，ATM內有相當數量的英鎊現金，另有報道估計，ATM可能裝有2萬至12萬元英鎊不等的現金。

搶劫案影片曝光後，掀起網上熱議，不少網友驚呼：「真的把電影演成現實」、「這根本是伸縮臂叉車版《生死時速》」、「4分鐘搬走ATM太誇張了」、「銀行看到監視器一定傻眼」。

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