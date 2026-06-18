奈良縣立大學破格錄取新生　靠可愛免試入學(有片)

日本奈良縣立大學近日宣布一名新生獲得免試入學的待遇，新生毫無過人長處，不用上課，只需悠閒走動就成為最佳宣傳，但人人滿意無人異議，全因那新生是野鹿媽媽在校園裡生下的小鹿。

綜合報道，奈良縣立大學的官方帳號上周四(11日)以幽默的口吻發文宣布招收新生的「快訊」，內容表示，這名新生獲准免參加入學考試、不用面試，被校方看上的特長是「可愛」，入學審查結果是「合格」，校長發出入學許可，還希望大家「溫暖守護本校最年幼的新生」。