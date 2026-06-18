奈良縣立大學破格錄取新生　靠可愛免試入學(有片)

日本奈良縣立大學近日宣布一名新生獲得免試入學的待遇，新生毫無過人長處，不用上課，只需悠閒走動就成為最佳宣傳，但人人滿意無人異議，全因那新生是野鹿媽媽在校園裡生下的小鹿。
綜合報道，奈良縣立大學的官方帳號上周四(11日)以幽默的口吻發文宣布招收新生的「快訊」，內容表示，這名新生獲准免參加入學考試、不用面試，被校方看上的特長是「可愛」，入學審查結果是「合格」，校長發出入學許可，還希望大家「溫暖守護本校最年幼的新生」。
大學幽默分享：小鹿入學3天無上過堂
奈良縣立大學距離奈良公園僅20分鐘路程，校園內常見野鹿漫遊，偶爾還可見到野鹿站在圖書館大門外，疑似想要入館「看」書，圖書館長曾發文稱「經再三考慮，還是婉拒讓牠入館」。校方把小鹿誕生當做校園喜訊，還不時分享小鹿學走路、跳躍的可愛模樣，以及小鹿生活點滴，例如「入學3天沒有上過堂」、「獨自在桌子下玩捉迷藏」。校方亦同時提醒大眾，剛生產的母鹿防衛心強，最好別貿然伸手亂摸小鹿，免得遭到母鹿攻擊。
仔鹿の新入生キャンパスライフ🦌✨— 奈良県立大学公式アカウント (@narapu_pr) June 12, 2026
入学して3日目
仔鹿の新入生、まだ講義には出ていません。
でも構内で毎日欠かさず練習していることがあります。
それは「ジャンプ」。
今日も単位より先に跳躍力を伸ばしています！
勉強は明日から頑張るそうです🦌 pic.twitter.com/cP2Pox9Trt