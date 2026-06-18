時速150公里過山車上食雞塊　網紅搞笑挑戰被列黑名單(有片)

美國26歲網紅Allen Ferrell為了完成粉絲提出的搞笑挑戰，竟然將一盒麥當勞麥樂雞塞進褲檔，再帶上美國知名遊樂園的過山車，在時速高達93英里(約150公里)的過程中吃下麥樂雞。影片曝光後迅速爆紅，但同時被遊樂園認定違反安全規定，將他永久列入旗下所有樂園的黑名單。

綜合報道，擁有超過390萬TikTok粉絲、180萬YouTube訂閱者的Allen Ferrell，平日以各種惡搞與挑戰影片聞名。他早前接受粉絲的建議，在過山車上吃光10塊麥樂雞，Allen認為提議很有趣，決定接受挑戰，上月前往雪松角樂園(Cedar Point)，特意將雞塊藏進褲子裡帶進園區，並座上樂園招牌鋼製牌過山車「千禧力量號」(Millennium Force)，當過山車緩緩爬升至最高點時，他就開始拿出雞塊啃食，隨著列車高速俯衝，他一邊咀嚼雞塊、一邊承受強烈G力衝擊，過程中甚至醮醬料，醬料飛噴到自己臉上，甚至飛向後方乘客。最終，Allen只成功吃下7塊雞塊，距離目標還差3塊，宣告挑戰失敗。他原以為影片只是一次普通搞笑計劃，詎料上傳後迅速累積數百萬次觀看，甚至登上全美媒體版面，更讓他意外的是，雪松角樂園與母公司六旗樂園(Six Flags)隨後主動聯絡，通知他因違反園區安全守則，已被永久禁止進入旗下所有遊樂園。