NBA紐約人奪冠興奮尖叫惹警登門　球迷目擊愛犬遭射殺跪地崩潰(有片)

美國NBA紐約人13日時隔53年贏得首座總冠軍，全球粉絲陷入瘋狂，包括洛杉磯一名女球迷，她在家中看轉播時興奮尖叫。詎料警方接報上門處理噪音問題期間，竟將她飼養的2歲愛犬Jameson當場連開兩槍殺死，引來民眾不滿。
綜合報道，45歲護士Marie Marseille是紐約人的忠實粉絲，13日總決賽奪冠當天，她特地讓愛犬Jameson穿上紐約人球衣同款的衣服一起在家盡情慶祝。洛杉磯警方表示，當時接獲鄰居報案，指稱該公寓內疑似有兩名女子發生激烈的肢體與言語爭吵，於是派遣警力到場關切。Marie應門並向警方澄清自己一個人在家，只是在慶祝紐約人贏球。當時警方看到屋內Jameson吠叫，便要求Marie將牠關起來，Marie答應並配合，當她再開門跟警員交談期間，Jameson卻趁機跑出門外跑向警員，接著就遭警員連開兩槍擊斃。
網上影片顯示，身穿球衣的Jameson躺在走廊，Marie在遺體旁跪在地上崩潰，不斷對著圍觀的人與警方哭訴：「紐約人贏了總冠軍！我們當時只是太開心，我們只是在慶祝紐約人奪冠啊！」有鄰居不禁質疑警方的判斷力而怒吼：「你們到底存在的意義是甚麼？」
狗主：為甚麼警察的第一個選項永遠是開槍？
洛杉磯警方(LAPD)隨後發表聲明，指當時已口頭要求住戶將犬隻控制在屋內，住戶也一度關上房門，但不久後再度開門時，該犬隻「突然衝出住宅」，並朝其中一名警員衝撞，導致警員防衛開槍事件。不過，Marie強調Jameson這輩子從來沒有對任何人展現過攻擊性，當時絕對沒有露出獠牙、沒有低吼、沒有任何攻擊行為，牠跑出門後僅短短幾秒，就看到牠連中兩槍，控訴：「為甚麼警察的第一個選項永遠是開槍？我真的無法理解」。
Marie的妹妹表示，Marie非常感謝海內外網民在事發後自發性為Jameson籌集喪葬費，她計畫將剩餘的善款捐給動物保護團體，或成立以Jameson為名的非營利組織，並誓言要為愛犬討回公道，希望能藉由這次慘痛的代價推動警方改革。