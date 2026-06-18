NBA紐約人奪冠興奮尖叫惹警登門　球迷目擊愛犬遭射殺跪地崩潰(有片)

美國NBA紐約人13日時隔53年贏得首座總冠軍，全球粉絲陷入瘋狂，包括洛杉磯一名女球迷，她在家中看轉播時興奮尖叫。詎料警方接報上門處理噪音問題期間，竟將她飼養的2歲愛犬Jameson當場連開兩槍殺死，引來民眾不滿。

綜合報道，45歲護士Marie Marseille是紐約人的忠實粉絲，13日總決賽奪冠當天，她特地讓愛犬Jameson穿上紐約人球衣同款的衣服一起在家盡情慶祝。洛杉磯警方表示，當時接獲鄰居報案，指稱該公寓內疑似有兩名女子發生激烈的肢體與言語爭吵，於是派遣警力到場關切。Marie應門並向警方澄清自己一個人在家，只是在慶祝紐約人贏球。當時警方看到屋內Jameson吠叫，便要求Marie將牠關起來，Marie答應並配合，當她再開門跟警員交談期間，Jameson卻趁機跑出門外跑向警員，接著就遭警員連開兩槍擊斃。