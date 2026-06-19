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國際
出版：2026-Jun-19 11:51
更新：2026-Jun-19 11:51

美軍再度空襲太平洋「販毒船」　3人喪命引發合法性爭議

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美軍在東太平洋執行一次針對疑似毒品走私船隻的打擊行動，造成船上3人死亡。（圖／翻攝自X）

美軍在東太平洋執行一次針對疑似毒品走私船隻的打擊行動，造成船上3人死亡。（圖／翻攝自X）

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美國軍方6月18日表示，日前在東太平洋執行一次針對疑似毒品走私船隻的打擊行動，造成船上3人死亡。這是特朗普政府近月來持續擴大的反毒軍事行動之一，但相關作法也持續引發外界對其合法性與成效的質疑。

美國南方司令部（U.S. Southern Command）指出，遭攻擊船隻當時正航行於已知的毒品走私路線上，並從事毒品販運活動，因此遭到美軍鎖定打擊。不過，軍方並未公開證據證明船上確實載有毒品或涉及走私行為。軍方公布的影片顯示，一艘高速行駛的小型船隻在海面上遭擊中後起火爆炸。

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美軍軍事行動累計造成超過200人死亡

根據美聯社統計，自特朗普政府於2025年9月展開打擊所謂「毒梟恐怖分子」（narcoterrorists）行動以來，美軍已在加勒比海與東太平洋發動數十次類似攻擊，累計造成超過200人死亡。此次攻擊後，相關行動的死亡人數再度攀升。

美國總統特朗普一再宣稱，美國正與拉丁美洲販毒集團處於「武裝衝突」狀態，並主張透過軍事打擊可遏止毒品流入美國，降低因毒品濫用導致的死亡人數。

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然而，批評人士認為，美方至今鮮少提出足夠證據證明遭擊沉船隻與販毒活動有直接關聯。此外，多數導致美國藥物過量死亡的芬太尼（Fentanyl），主要是透過陸路從墨西哥走私入境，而非經由遭攻擊的海上路線，因此外界質疑這些軍事行動是否真正有效。

部分民主黨國會議員與軍事法專家也對行動的法律依據提出疑問。尤其在先前一次攻擊中，一艘船遭擊沉後仍有傷者漂浮在殘骸旁，隨後卻再次遭到攻擊並死亡，引發是否違反國際法與武裝衝突法的爭議。白宮當時辯稱，後續攻擊屬於自衛行動，目的是確保目標船隻被徹底摧毀，但多名法律學者認為，即使在戰爭狀態下，攻擊已失去戰鬥能力的傷者仍可能構成違法行為。

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面對愈來愈多的質疑，美國國防部監察長辦公室已於5月宣布，將調查軍方在執行這些海上打擊行動時，是否遵循既定的目標鎖定程序。不過，調查範圍主要聚焦於作戰流程是否合規，並不直接審查這些攻擊本身的合法性。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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