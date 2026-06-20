伊朗局勢｜協議被指讓步太多　特朗普斥批評者「傻瓜」

美國總統特朗普與伊朗簽署初步和平協議後，立即在華府政壇掀起激烈爭論。令人意外的是，除了民主黨質疑協議內容外，多名共和黨重量級人士也公開表達不滿，使這項協議成為特朗普重返白宮以來最具爭議性的外交決策之一。 根據協議內容，美國將逐步解除部分對伊朗制裁、解凍遭凍結資產，並允許設立規模高達3,000億美元的重建與投資計劃；作為交換條件，伊朗承諾不發展核武、恢復國際監督機制，並確保霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運暢通。雙方還將利用60天時間協商最終和平協議。

談判過程中缺乏透明度 然而，部分共和黨議員認為，協議給予伊朗過多讓步。參議院軍事委員會主席魏克（ Roger Wicker ）批評協議與特朗普先前對伊朗採取的強硬政策方向不一致，甚至可能削弱美軍與以色列先前軍事行動所取得的成果。多位保守派評論員也質疑，美國在解除制裁與提供經濟利益的同時，未能換取足夠的安全保障。 民主黨方面則從另一個角度提出批評。部分民主黨議員認為，白宮在談判過程中缺乏透明度，國會至今仍未獲得完整協議文本。他們要求政府依照相關法律規定，將協議提交國會審查，以確保行政部門不會繞過立法監督程序。

促成金融市場上漲 面對批評聲浪，特朗普強硬反擊。他在社交媒體發文稱反對者是「傻瓜」與「愚蠢的人」，並強調自己對伊朗的態度比任何前任總統都更加強硬。他表示，協議不僅避免中東局勢進一步惡化，也促成油價下跌與金融市場上漲，是一項有利於美國經濟與國家安全的重要成果。 副總統萬斯則出面為協議辯護，呼籲共和黨人相信特朗普的外交判斷。他強調，協議具有附帶條件，如果伊朗違反承諾，美國仍可重新實施制裁甚至恢復軍事行動，因此外界無須擔心華府對德黑蘭讓步過多。