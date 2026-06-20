以色列4名指揮官遭真主黨炸死　以部長揚言燒光黎巴嫩

以色列19日凌晨對黎巴嫩南部11處城鎮發動空襲，一名婦人帶着孩子在已成廢墟的家園前。（圖／路透）

美國和伊朗和談又生變，兩國原定19日要在瑞士重啟談判卻取消，據傳是以色列拒絕對黎巴嫩停火與撤軍所致，以軍也證實有4名軍人在攻擊中遭真主黨（Hezbollah）炸死，以國極右派官員則稱要燒掉整個黎巴嫩。

以色列發動多次空襲

綜合外電報道，黎巴嫩衛生部統計，當地時間19日凌晨以來，以色列對該國發動多次空襲，11處城鎮共約18人死亡、33人受傷，且頻繁轟炸阻礙當局救援與疏散工作，預計罹難人數還會增加。

黎巴嫩武裝組織真主黨表示，他們在黎國南部的阿里阿爾塔赫山丘（Ali al-Taher Hill）以彈道飛彈擊中以色列部隊，包含3輛墨卡瓦（Merkava）坦克車。