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國際
出版：2026-Jun-20 11:15
更新：2026-Jun-20 11:15

以色列4名指揮官遭真主黨炸死　以部長揚言燒光黎巴嫩

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以色列19日凌晨對黎巴嫩南部11處城鎮發動空襲，一名婦人帶着孩子在已成廢墟的家園前。（圖／路透）

以色列19日凌晨對黎巴嫩南部11處城鎮發動空襲，一名婦人帶着孩子在已成廢墟的家園前。（圖／路透）

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美國和伊朗和談又生變，兩國原定19日要在瑞士重啟談判卻取消，據傳是以色列拒絕對黎巴嫩停火與撤軍所致，以軍也證實有4名軍人在攻擊中遭真主黨（Hezbollah）炸死，以國極右派官員則稱要燒掉整個黎巴嫩。

以色列發動多次空襲

綜合外電報道，黎巴嫩衛生部統計，當地時間19日凌晨以來，以色列對該國發動多次空襲，11處城鎮共約18人死亡、33人受傷，且頻繁轟炸阻礙當局救援與疏散工作，預計罹難人數還會增加。

黎巴嫩武裝組織真主黨表示，他們在黎國南部的阿里阿爾塔赫山丘（Ali al-Taher Hill）以彈道飛彈擊中以色列部隊，包含3輛墨卡瓦（Merkava）坦克車。

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Cut 1781873058 59Eacwj 以色列持續對黎巴嫩南部發動空襲。（圖／路透） 黎巴嫩南部港口城市提爾昨遭以軍空襲冒濃煙。(路透社) 黎巴嫩南部14日冒出滾滾濃煙。（圖／路透社） 在黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，民眾昨向「感謝伊朗」的海報舉起勝利手勢。(路透社) 黎巴嫩南部14日冒出滾滾濃煙。（圖／路透社） 黎巴嫩南部一處被炸毀的建築物上，插著一面以色列國旗。（圖／美聯社） 以色列19日凌晨對黎巴嫩南部11處城鎮發動空襲，1名婦人帶著孩子在已成廢墟的家園前。（圖／路透）

以色列國防軍（IDF）並證實，其中一輛墨卡瓦坦克車上的4名第52營指揮官，於黎南城市克法特比尼（Kfartibnit）附近遭真主黨的爆炸裝置擊中陣亡，當中一人為52營41旅指揮官中校席蒙（Dor Gedalia Ben Shimon），IDF正在調查攻擊詳情，但IDF並未透露其他3人詳細資訊。

「是時候打開地獄之門了」

對此，以色列極右派官員、財政部長史默特里奇（Bezalel Smotrich）稱，凌晨這場攻擊帶來「痛苦的早晨」，他認為以色列應該「用砲火說話」，「是時候打開地獄之門了」。

同為極右派的以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）措辭也十分嚴厲，他說，以國必須摧毀黎巴嫩南部：「只要以色列有一個為人母者落淚，就必須有上千名黎巴嫩母親哭泣，整個黎巴嫩必須燃燒」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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