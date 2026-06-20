以色列4名指揮官遭真主黨炸死　以部長揚言燒光黎巴嫩

美國和伊朗和談又生變，兩國原定19日要在瑞士重啟談判卻取消，據傳是以色列拒絕對黎巴嫩停火與撤軍所致，以軍也證實有4名軍人在攻擊中遭真主黨（Hezbollah）炸死，以國極右派官員則稱要燒掉整個黎巴嫩。
以色列發動多次空襲
綜合外電報道，黎巴嫩衛生部統計，當地時間19日凌晨以來，以色列對該國發動多次空襲，11處城鎮共約18人死亡、33人受傷，且頻繁轟炸阻礙當局救援與疏散工作，預計罹難人數還會增加。
黎巴嫩武裝組織真主黨表示，他們在黎國南部的阿里阿爾塔赫山丘（Ali al-Taher Hill）以彈道飛彈擊中以色列部隊，包含3輛墨卡瓦（Merkava）坦克車。
以色列國防軍（IDF）並證實，其中一輛墨卡瓦坦克車上的4名第52營指揮官，於黎南城市克法特比尼（Kfartibnit）附近遭真主黨的爆炸裝置擊中陣亡，當中一人為52營41旅指揮官中校席蒙（Dor Gedalia Ben Shimon），IDF正在調查攻擊詳情，但IDF並未透露其他3人詳細資訊。
「是時候打開地獄之門了」
對此，以色列極右派官員、財政部長史默特里奇（Bezalel Smotrich）稱，凌晨這場攻擊帶來「痛苦的早晨」，他認為以色列應該「用砲火說話」，「是時候打開地獄之門了」。
同為極右派的以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）措辭也十分嚴厲，他說，以國必須摧毀黎巴嫩南部：「只要以色列有一個為人母者落淚，就必須有上千名黎巴嫩母親哭泣，整個黎巴嫩必須燃燒」。
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