俄羅斯堪察加半島連環地震　當局發出海嘯警報

在震級數據方面，國際與俄羅斯當局的觀測出現些許落差。美國地質調查局指出，首波地震為黎克特制6.0級，隨後不到一分鐘內又爆發高達6.6級的第二起強震，兩次地震的震源深度均僅有10公里左右。

位於俄羅斯遠東地區的堪察加半島（Kamchatka）外海，於19日下午接連發生兩次強烈的淺層地震，由於震源深度相當淺，隨即引發當地海嘯中心發布海嘯警戒。根據美國地質調查局（USGS）最新觀測資料顯示，這兩次連續地震發生在堪察加時間晚間6時52分（台灣時間下午2時52分）前後，震央皆位於彼得羅巴甫洛夫斯克－堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）東方的太平洋外海。

不過，俄羅斯當地的監測單位則公布了相對保守的數據，根據當地媒體《KamchatkaMedia》引述俄羅斯緊急情況部（EMERCOM）堪察加分局的消息指出，當地測得的兩次地震規模分別為5.5級及6.3級。

隨着評估結果出爐，俄羅斯海嘯中心隨後正式向部分沿岸地區發布海嘯警戒資訊。官方預測報告指出，雖然預估的海嘯波浪高並不算大，介於0.06米至0.38米之間，但仍可能伴隨強烈的異常海流與劇烈的局部海面變化。

維持在高度戒備狀態

針對突發的連環震災，俄羅斯緊急情況部強調，救災與監測人員目前正嚴密注視海面的任何細微變化，同時密切追蹤後續的餘震活動，一旦評估災情有擴大跡象，將會毫不猶豫地進一步發布強制疏散或更高級別的警報措施。