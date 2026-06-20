南韓療養院誤丟術後斷肢　人腿流落回收場惹虛驚

然而隔天，一名60多歲男性義工B某在清理垃圾時，誤以為放在一旁的截肢腿部是包裹石膏繃帶的廢棄物，竟將其放入資源回收垃圾袋中丟棄。直到10日下午2時28分左右，位於仁川市延壽區松島洞的南部廣域生活資源回收中心員工在進行回收物分類作業時，赫然發現袋中竟有人體腿部組織，隨即向警方報案。

根據仁川延壽警察署19日說明，涉案療養院位於仁川市中區，一名80多歲住院患者A某於本月8日前後接受截肢手術。院方依規定將截下的人腿以繃帶包覆後，放入專門收集醫療廢棄物的容器中等待處理。

南韓仁川市日前發生一宗離奇事件，一條遭截肢的人腿竟出現在公共資源回收中心，引發警方調查。經追查後發現，該人腿屬於一名80多歲療養院住院患者，並非刑案，而是院內義工誤將醫療廢棄物當成一般垃圾丟棄所致。

據了解，涉事療養院護理部主任當天下午觀看相關新聞報導後，聯想到院內近期曾為患者進行截肢手術，隨即調閱閉路電視畫面並詢問相關人員，最終確認人腿可能來自該院。院方管理主管隨後主動向警方通報。

療養院恐涉非法手術

警方之後採集患者A某的DNA樣本，並緊急委託國立科學搜查研究院進行鑑定。初步口頭鑑定結果顯示，回收中心發現的人腿與A某基因一致，證實兩者為同一來源。目前警方正進一步調查該療養院的醫療廢棄物管理及處理流程是否符合規定，同時檢視院方是否涉及非法手術或其他違反醫療法規情事。