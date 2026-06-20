伊朗局勢｜以色列與真主黨停火　美國特使赴瑞士準備談判

在以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）同意停火後，中東局勢暫時降溫，也為美國與伊朗之間的和平談判重新開啟大門。美國總統特朗普政府19日表示，總統特使威特科夫（Steve Witkoff）已前往瑞士，準備與伊朗官員展開新一輪協商，尋求將目前脆弱的停火安排轉化為更持久的和平協議。

此前，黎巴嫩南部衝突再度升高，一度讓原定舉行的美伊會談面臨延期甚至取消的風險。隨着以色列與真主黨在國際斡旋下達成停火協議，原本陷入停滯的外交努力也得以重新啟動。