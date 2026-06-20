伊朗局勢｜以色列與真主黨停火　美國特使赴瑞士準備談判

在以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）同意停火後，中東局勢暫時降溫，也為美國與伊朗之間的和平談判重新開啟大門。美國總統特朗普政府19日表示，總統特使威特科夫（Steve Witkoff）已前往瑞士，準備與伊朗官員展開新一輪協商，尋求將目前脆弱的停火安排轉化為更持久的和平協議。
此前，黎巴嫩南部衝突再度升高，一度讓原定舉行的美伊會談面臨延期甚至取消的風險。隨着以色列與真主黨在國際斡旋下達成停火協議，原本陷入停滯的外交努力也得以重新啟動。
衝突危及美伊協議
外媒引述消息人士指出，美伊雙方即將展開的會談將聚焦多項關鍵議題，包括伊朗核計劃未來發展、區域安全安排，以及如何將目前的60天臨時停火機制進一步延伸為長期和平框架。華府希望藉由外交手段降低中東衝突風險，同時避免局勢再次升高影響全球能源市場。
特朗普政府近月來積極推動中東和平進程，並將促成以色列與伊朗支持勢力之間的停火視為重要外交成果。美方官員表示，雖然目前局勢已出現正面進展，但距離真正穩定仍有相當長的路要走，各方仍須克服彼此深厚的不信任。
投資者密切關注談判進展
分析人士認為，黎巴嫩停火雖為區域局勢帶來喘息空間，但未來談判能否取得突破，仍取決於伊朗核問題、以色列安全關切，以及各方是否願意履行承諾。若瑞士會談能夠建立進一步互信機制，將有助於鞏固停火成果，並降低中東再度爆發大規模衝突的風險。
市場方面，投資者正密切關注談判進展。由於中東局勢牽動全球能源供應鏈及霍爾木茲海峽航運安全，任何和平進展都可能對國際油價及金融市場產生重要影響。
隨着威特科夫抵達瑞士展開穿梭外交，國際社會也期待這場會談能成為推動中東和平的重要契機，為長期動盪的區域局勢帶來新的轉機。
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