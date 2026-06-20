英國倫敦以北兩列火車相撞　至少1死89傷司機身亡

事故發生於當地時間下午5時15分左右，地點位於距離倫敦約90公里的百福南部。涉事列車分別為東密德蘭鐵路公司（East Midlands Railway）從科比（Corby）開往倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras）的列車，以及由諾定咸（Nottingham）開往同一終點站的列車。兩車當時均朝倫敦方向行駛，最終發生追撞事故。

英國中部百福（Bedford）地區19日傍晚發生嚴重鐵路事故，兩列載客列車在倫敦北方路段相撞，造成至少1人死亡、89人受傷，其中33人傷勢嚴重。當局已宣布嚴重事故，並展開全面調查。

許多人被拋離座位

英國交通警察表示，事故造成一人不幸身亡，另有11人受到極重傷、22人重傷，其餘56人則為輕傷。英格蘭東部救護服務出動超過20輛救護車、多架空中救護直升機以及危險事故應變小組趕赴現場救援。

多名乘客描述事故瞬間情況驚險。一名乘客表示，列車突然猛烈撞擊，許多人被拋離座位，車廂內傳出尖叫聲與求救聲，部分乘客出現骨折及頭部流血情況。另有目擊者指出，事故後車廂內瀰漫煙霧，乘客在救援人員協助下緊急疏散。