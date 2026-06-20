美國熱氣球起火「硬着陸」　10乘客全受傷多人情況嚴重

美國內華達州一座載有10人的熱氣球日前發生墜毀事故，迫降後起火燃燒，造成機上所有乘客受傷，其中部分傷者傷勢嚴重，當局已展開事故調查。

事故發生於當地時間18日上午6時30分左右，地點位於內華達州帕倫普（Pahrump）西側的斯圖爾特谷（Stewart Valley）乾湖床地區。奈郡（Nye County）警長辦公室接獲911簡訊通報，指一座熱氣球發生墜毀事故。由於現場手機訊號不佳，報案人透過簡訊向警方求助。

10人搭乘全數受傷

根據警方說法，事故發生後，機上人員已由同行人員自行送往當地沙漠景觀醫院（Desert View Hospital）接受治療。救援單位表示，多名傷者受到不同程度傷害，其中包括頭部重創患者，以及數名遭受二級與三級燒傷的傷者，另有人出現鈍器撞擊造成的外傷。