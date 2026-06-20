父親帶兩稚女去女廁遭怒罵和報警　囡囡嚇到喊(有片)

美國奧克拉荷馬州一名父親，日前帶兩名年幼女兒到一間加油站的女廁如廁，引發一名男子的不滿當面斥責並報警，女童當場被嚇得哭起來。不過，警方和店員都力挺這名關愛女兒的父親，強調他的做法沒問題，至於網民則反應兩極。

綜合報道，男子Tyler Brodsky上周末帶著兩名年幼女兒從佛羅里達州返回奧克拉荷馬州，途經一間連鎖加油站超市時短暫停留，讓女兒能夠上廁所。他不想把女兒帶到全是男人、衞生情況較差的男廁，所以他在確認女廁當時沒人後，和女兒一起進入女廁。後來一對母女如廁發現Tyler，隨即向女婿告狀，女婿憤而站在女廁門口斥責Tyler，認為他應該讓加油站女職員帶女童上女廁，他自己不應該進女廁，阻礙別的女性使用廁所，女婿更當場報警，男子的罵聲更嚇得Tyler一名女兒即場爆喊。過程中Tyler默默將事件記錄下來，並協助女兒進行清潔。