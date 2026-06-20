父親帶兩稚女去女廁遭怒罵和報警　囡囡嚇到喊(有片)

美國奧克拉荷馬州一名父親，日前帶兩名年幼女兒到一間加油站的女廁如廁，引發一名男子的不滿當面斥責並報警，女童當場被嚇得哭起來。不過，警方和店員都力挺這名關愛女兒的父親，強調他的做法沒問題，至於網民則反應兩極。
綜合報道，男子Tyler Brodsky上周末帶著兩名年幼女兒從佛羅里達州返回奧克拉荷馬州，途經一間連鎖加油站超市時短暫停留，讓女兒能夠上廁所。他不想把女兒帶到全是男人、衞生情況較差的男廁，所以他在確認女廁當時沒人後，和女兒一起進入女廁。後來一對母女如廁發現Tyler，隨即向女婿告狀，女婿憤而站在女廁門口斥責Tyler，認為他應該讓加油站女職員帶女童上女廁，他自己不應該進女廁，阻礙別的女性使用廁所，女婿更當場報警，男子的罵聲更嚇得Tyler一名女兒即場爆喊。過程中Tyler默默將事件記錄下來，並協助女兒進行清潔。
據指罵人女婿被公司辭退
Tyler說：「接下來發生的事情，是我最難忘的」，後來加油站女員工到場關上女廁門，讓他們父女能安心使用女廁，並向他們致歉；警察到場後更直接要求報警的男子離開加油站，並詢問女童們情況，確保她們感到安全。Tyler說：「他們給我女兒們樹立了良好的警察形象。而加油站員工還請我女兒免費吃冰淇淋，真是太好了。」他又說，無數的祖父母、父母在照顧孩子時都有過類似的經驗，其實家長們都只是想幫孩子選擇一個更安全的環境，他身為兩名女兒的父親，做出自己認為當時對女兒們最好的選擇，希望他分享的經歷，能夠讓大家對照顧孩子的家長們少一點指責和抱怨。有報道指，事件曝光後，該名女婿已被公司辭退，惟暫時未得到證實。至於網民則有兩極反應，部分人讚同警員和加油站女員工做法，認為Tyler已確定女廁無人才帶女兒使用，已做了應做的；亦有部分人認為Tyler應帶女兒到男廁，或找女職員來帶他的女兒上廁所，但有人反駁，加油站不一定有女員工。
🇺🇸🚻DAD CONFRONTED IN WOMEN’S RESTROOM WHILE HELPING HIS DAUGHTERS USE THE BATHROOM…😡— Steven J. Latham (@StevenJLatham1) June 17, 2026
Tyler Brodsky, an Oklahoma resident, was on a road trip from Florida back to Oklahoma with his 2 young daughters.
They stopped at a QuikTrip gas station in Alabama that DID NOT OFFER a…