伊朗局勢｜革命衛隊傳跨境設武裝組織　經伊拉克襲多國

這些秘密小組由伊拉克什葉派精銳武裝分子組成，每個單位約有10名成員，直接向伊朗革命衛隊指揮體系負責，並未納入現有親伊朗民兵組織的指揮架構之中。消息人士表示，伊朗此舉旨在提高行動隱蔽性，避免外界將攻擊直接歸咎於伊拉克境內主要親伊朗武裝團體，同時降低巴格達政府面臨的國際壓力。

根據路透社19日獨家報道，多名伊拉克軍事與安全消息人士透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）近月在伊拉克境內秘密建立數個小型武裝單位，專門負責對波斯灣阿拉伯國家發動無人機攻擊，目標包括駐有美軍的軍事設施及重要基礎建設。

「抵抗軸心」實力明顯下降

據稱，自今年4月下旬至5月中旬期間，這些秘密小組至少發動7次無人機襲擊，發射地點多位於伊拉克南部巴士拉與薩馬瓦附近沙漠地區。攻擊目標涵蓋科威特、沙特阿拉伯及阿聯酋等國家，其中包括駐有美軍的科威特阿里薩利姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）及相關軍事設施。

路透社引述消息人士指出，伊朗革命衛隊正面臨區域代理勢力削弱的挑戰。自加沙戰爭爆發以來，哈馬斯、黎巴嫩真主黨及其他親伊朗武裝力量接連遭受重創，加上敘利亞政局變化，使德黑蘭長年經營的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）實力明顯下降。