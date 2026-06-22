越南「江湖最後大嫂」遞槍劫囚救夫判囚8年　丈夫被重判14年

去年涉嫌在柬埔寨劫囚救夫的越南女子阮氏海雲，因外型亮麗被稱為「江湖最後大嫂」，柬埔寨法院近日判處她8年有期徒刑，其丈夫涉嫌販毒及非法禁錮等，被認定為案件主謀遭重判14年。

《柬中時報》報道，根據法院判決顯示，阮氏海雲的丈夫龐萬寶（音譯，Pham Van Bao）以及同伴黎文天豐（音譯，Le Van Thien Phuong），因策劃並實行持槍越獄、企圖謀殺、非法買賣武器及非法持有武器等罪名，被判處14年有期徒刑。

至於阮氏海雲及同伴阮文興（Nguyen Van Sueng）因向龐萬寶等人提供協助、合謀持槍越獄、非法買賣及持有武器等罪名，被判處8年監禁。案發時，阮氏海雲在囚車前為丈夫解開手銬，再遞上一把手槍協助其逃脫。