熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-21 18:54
更新：2026-Jun-21 18:54

法國高中生明年起每周上AI課 學習AI模型運作與應用 培養成數碼自主公民

分享：
法國總統馬克龍

從2027學年起，法國高中一年級學生每周要上1小時人工智能AI課程，AI模型運作、應用、倫理、數碼主權，以及面對操控和假資訊的批判性思維等。圖為法國總統馬克龍早前跟青少年互動。(資料圖片)

adblk4

進入AI新時代……法國總理勒科爾尼(Sébastien Lecornu)宣布，從2027學年起，法國高中一年級學生每周要上1小時人工智能(AI)課程，強調「學校必須讓年輕人為迎向未來世界做好準備」。

AI人工智能｜法國高中AI課程內容

這堂AI課將納入數碼科學及技術課程。勒科爾尼表示，教學內容包括AI模型運作、應用、倫理、數碼主權，以及面對操控和假資訊的批判性思維等。

勒科爾尼在社交媒體X發文表示：「我們不能讓一整代人接觸AI，卻不給他們理解AI、掌控AI的鎖匙……實施AI培訓和減少看屏幕的時間是基於同一目標，(就是)將學生培養成自由、自主的公民。這是實現集體主權的前提。」

adblk5

禁用社交媒體｜法國將禁止15歲以下使用社交媒體

在總統馬克龍全力支持下，法國政府正推動立法禁止15歲以下兒童及青少年使用社交媒體，藉此保護兒童及青少年的身心健康。馬克龍近日表示，預計法國國會將於7月15日之前表決，希望在9月新學年開始時實施。

法國社交媒體 法國總理勒科爾尼 法國社交媒體

禁用社交媒體｜法國青少年社交媒體帳號將被關閉

若順利立法，法國15歲以下兒童及青少年將無法在TikTok、Snapchat、Instagram等社交媒體開設帳號。馬克龍指出，15歲以下兒童及青少年的現有帳號也將陸續被關閉。

此外，勒科爾尼近日也宣布，增撥6.55億歐元(約58.9億港元)投資AI發展，並敦促政府部門善用AI工具以節省時間、開支預算，並提升公共服務質素等。

法國政府正強化數碼主權，包括近日宣布法國國內安全總局(DGSI)決定捨棄與美國資料分析公司Palantir的合約，改為採用法國企業ChapsVision的服務。

adblk6
易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務