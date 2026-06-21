法國高中生明年起每周上AI課 學習AI模型運作與應用 培養成數碼自主公民

進入AI新時代……法國總理勒科爾尼(Sébastien Lecornu)宣布，從2027學年起，法國高中一年級學生每周要上1小時人工智能(AI)課程，強調「學校必須讓年輕人為迎向未來世界做好準備」。 AI人工智能｜法國高中AI課程內容 這堂AI課將納入數碼科學及技術課程。勒科爾尼表示，教學內容包括AI模型運作、應用、倫理、數碼主權，以及面對操控和假資訊的批判性思維等。 勒科爾尼在社交媒體X發文表示：「我們不能讓一整代人接觸AI，卻不給他們理解AI、掌控AI的鎖匙……實施AI培訓和減少看屏幕的時間是基於同一目標，(就是)將學生培養成自由、自主的公民。這是實現集體主權的前提。」

禁用社交媒體｜法國將禁止15歲以下使用社交媒體 在總統馬克龍全力支持下，法國政府正推動立法禁止15歲以下兒童及青少年使用社交媒體，藉此保護兒童及青少年的身心健康。馬克龍近日表示，預計法國國會將於7月15日之前表決，希望在9月新學年開始時實施。

禁用社交媒體｜法國青少年社交媒體帳號將被關閉 若順利立法，法國15歲以下兒童及青少年將無法在TikTok、Snapchat、Instagram等社交媒體開設帳號。馬克龍指出，15歲以下兒童及青少年的現有帳號也將陸續被關閉。 此外，勒科爾尼近日也宣布，增撥6.55億歐元(約58.9億港元)投資AI發展，並敦促政府部門善用AI工具以節省時間、開支預算，並提升公共服務質素等。 法國政府正強化數碼主權，包括近日宣布法國國內安全總局(DGSI)決定捨棄與美國資料分析公司Palantir的合約，改為採用法國企業ChapsVision的服務。