伊朗局勢｜美伊代表瑞士會談 伊朗聚焦黎巴嫩停火解凍資產石油解禁

美國與伊朗上周簽署諒解備忘錄以結束持續近4個月的戰事，雙方代表團周日(21日)於瑞士比爾根山舉行最終協議會談，商討技術細節。美方由副總統萬斯率團，隨團包括特使威特科夫和總統特朗普女婿庫什納。伊朗代表團則由外長阿拉格齊和議會議長卡利巴夫為首。會談前夕，伊朗以未見以色列停止攻擊黎巴嫩、反映美方未履行備忘錄承諾為由，周六(20日)宣布恢復關閉霍爾木茲海峽。

會談定於香港時間周日晚7時30分展開。美伊代表上午分別與調停人巴基斯坦和卡塔爾等各方會晤，之後才與伊朗、卡塔爾和巴基斯坦代表舉行四方會談。伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊朗和美國的談判預計為期一天。他指出，美伊諒解備忘錄明確規定，啟動最終協議談判的前提是，包括黎巴嫩在內的所有戰線停止敵對行動等。伊方認為美國並未落實這一條款，以色列也仍在繼續違背其承諾，有關問題將是當天會談的主要議題。巴加埃同時說，關於解凍伊朗被凍結或受限資產、發放伊朗石油銷售許可證等議題也將在議程上。