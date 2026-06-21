伊朗局勢｜美伊代表瑞士會談 伊朗聚焦黎巴嫩停火解凍資產石油解禁

美國與伊朗上周簽署諒解備忘錄以結束持續近4個月的戰事，雙方代表團周日(21日)於瑞士比爾根山舉行最終協議會談，商討技術細節。美方由副總統萬斯率團，隨團包括特使威特科夫和總統特朗普女婿庫什納。伊朗代表團則由外長阿拉格齊和議會議長卡利巴夫為首。會談前夕，伊朗以未見以色列停止攻擊黎巴嫩、反映美方未履行備忘錄承諾為由，周六(20日)宣布恢復關閉霍爾木茲海峽。
會談定於香港時間周日晚7時30分展開。美伊代表上午分別與調停人巴基斯坦和卡塔爾等各方會晤，之後才與伊朗、卡塔爾和巴基斯坦代表舉行四方會談。伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊朗和美國的談判預計為期一天。他指出，美伊諒解備忘錄明確規定，啟動最終協議談判的前提是，包括黎巴嫩在內的所有戰線停止敵對行動等。伊方認為美國並未落實這一條款，以色列也仍在繼續違背其承諾，有關問題將是當天會談的主要議題。巴加埃同時說，關於解凍伊朗被凍結或受限資產、發放伊朗石油銷售許可證等議題也將在議程上。
伊朗局勢｜特朗普：不達協議將徵海峽通行費
特朗普於會前在社交網發文稱，如果與伊朗不能達成協議，美國或考慮收取霍爾木茲海峽通行費。他指，美伊60天臨時停火期間和停火期結束後，霍爾木茲海峽都應保持免收通行費狀態。他同時威脅說，如果美伊最終未能達成協議，美國或考慮徵收相關通行費，用於補償美國「守護」中東地區付出的成本。
伊朗局勢｜92%以色列人認為伊朗成贏家
伊朗傳媒引述接近伊朗談判團的消息人士稱，若以方繼續在黎巴嫩的軍事行動，以及黎巴嫩領土完整得不到保障，伊朗就不會與美國展開談判，霍爾木茲海峽也不會重開。伊朗軍方周六宣布關閉該海峽，脅迫以色列停火。美軍中央司令部指，霍爾木茲海峽周六通行「安全無阻」，共55艘商船通過，將大量貨物及超過1,700萬桶原油運往全球市場。伊朗總統佩澤希齊揚周日重申伊朗不會放棄提煉濃縮鈾的權利，並強調伊朗「明確表示不會製造原子彈」。美以攻打伊朗的目標，包括摧毀其核計劃、阻止其導彈和代理人武裝組織對鄰國的威脅等均未能實現。路透社民調指，92%以色列人認為伊朗在戰事所獲得益大過以色列。