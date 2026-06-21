台灣輪椅夫婦首爾車站遇醉漢威嚇 2暖男撐傘築人牆保護 夫婦發文尋「天使」道謝｜好人好事

一對來自台灣、坐輪椅的夫婦日前在南韓首爾地鐵遭一名醉漢騷擾，兩名男途人見義勇為、挺身保護。台灣夫婦事後在社交網發文，公開尋找這兩位暖心的「天使」，並表達感謝。事件引發網民熱議。 《亞洲商業日報》等報道，社交媒體周六(20日)出現這篇尋人貼文。發文者自稱是來自台灣、使用輪椅的遊客，表示事發於本月19日晚11時30分左右，地點是首爾地鐵2號線江南站往教大站(首爾教育大學站)方向的月台。當時夫婦正在等車，一名醉漢走近他們，一邊大聲叫囂，一邊做出威嚇的動作。

夫婦驚恐之下將輪椅往後退，但醉漢繼續行近，就在此時，附近一名穿著白色上衣的年輕男子挺身而出，拿雨傘擋住醉漢，並站在夫婦與醉漢之間。 接著，台灣夫婦上車，醉漢亦搭上同一班車，並繼續對著夫婦出言及以動作威嚇，夫婦頓時陷入困境。幸而，在月台上保護他們的白衣男再出手相救，又有一名身穿黃衣的男子加入，兩人合力擋住醉漢。他們撐起雨傘築成屏障保護這對輪椅夫婦，讓醉漢無法接近。最終穿白衣的男途人報警，警員到場將醉漢帶離列車。

這對台灣夫婦在貼文中表示，白衣男子代為報警，得知他們是台灣人後，還代表南韓向他們道歉。夫婦說，「多得你們兩位，我們才能平安無事，並帶著對南韓的美好回憶離開，由衷感謝！真心希望兩位能看到這篇文章。」

一名網民回應貼文，自稱是當日穿白衣的男子，表示「眼見那名醉漢大聲喧嘩、騷擾他人，甚至對遠道來南韓的你們出言不遜，我感到非常不舒服。當時我一想到要幫忙，就立刻出手相助」。 男子續說，直到幫夫婦解圍、到達目的地後，才知道他們是外國人，因夫婦給他看掛在頸上的牌子，上面用韓語寫著「我們是台灣人」，夫婦還向他道謝。男子再次向夫婦道歉，表示「很抱歉你們本該留下美好回憶的旅行途中，給你們帶來不便，希望你們在南韓的餘下行程一切順利，留下更多美好回憶，祝你們未來一切順利」。

事件引起南韓社交網很大迴響，有網民留言稱「伸出援手的民眾真的令人敬佩」、「希望你們的南韓之旅能留下美好回憶」。