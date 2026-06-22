伊朗局勢｜特朗普粗口警告伊朗勿封霍爾木茲　傳伊方暫停談判離場抗議

美國總統特朗普警告伊朗若不停止中東的代理人行動，美軍則會發動猛烈打擊。伊朗消息透露，由於不滿美國總統特朗普的威脅言論，伊朗代表團經已離開談判地點。美國和伊朗在瑞士就兩國和平協議的談判據報因此陷入僵局。
由美國副總統萬斯率領的美方代表團在瑞士比爾根山，參與由巴基斯坦及卡塔爾斡旋的技術層面談判。美國總統特朗普在接受霍士新聞訪問時透露，昨晚曾與伊朗官員通電話，以粗口警告德黑蘭一旦封鎖海峽，他們將不再擁有一個國家，甚至將無法成功回國。他警告，美國必要時可接管霍爾木茲海峽，成為海峽和中東的「守護天使」，一旦伊朗不達成協議，美方將從中收取20%的石油收益，並將伊朗徹底炸毀。特朗普又回應伊朗總統佩澤希齊揚有關拒絕放棄提煉濃縮鈾的言論，警告對方最好謹言慎行，否則他將接管伊朗。
美聯社：美伊談判仍在繼續
伊朗消息透露，因應特朗普的威脅，率領伊方談判團的伊朗國會議長卡利巴夫和伊朗外長阿拉格齊，與美國會談約80分鐘便離場，轉為內部磋商。伊朗塔斯尼姆通訊社報道指，伊朗拒絕參與同日稍後舉行的美、伊、巴基斯坦和卡塔爾四方會談。但美國美聯社其後引述一名參與談判的外交官指，伊朗代表並未離場，美伊談判仍在繼續。伊朗首席談判代表卡利巴夫在社交平台發文，警告美國最好謹言慎行，強調伊朗武裝部隊已準備好以不同方式應對。