伊朗局勢｜特朗普粗口警告伊朗勿封霍爾木茲　傳伊方暫停談判離場抗議

美國總統特朗普警告伊朗若不停止中東的代理人行動，美軍則會發動猛烈打擊。伊朗消息透露，由於不滿美國總統特朗普的威脅言論，伊朗代表團經已離開談判地點。美國和伊朗在瑞士就兩國和平協議的談判據報因此陷入僵局。

由美國副總統萬斯率領的美方代表團在瑞士比爾根山，參與由巴基斯坦及卡塔爾斡旋的技術層面談判。美國總統特朗普在接受霍士新聞訪問時透露，昨晚曾與伊朗官員通電話，以粗口警告德黑蘭一旦封鎖海峽，他們將不再擁有一個國家，甚至將無法成功回國。他警告，美國必要時可接管霍爾木茲海峽，成為海峽和中東的「守護天使」，一旦伊朗不達成協議，美方將從中收取20%的石油收益，並將伊朗徹底炸毀。特朗普又回應伊朗總統佩澤希齊揚有關拒絕放棄提煉濃縮鈾的言論，警告對方最好謹言慎行，否則他將接管伊朗。