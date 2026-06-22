日媒爆日軍曾將馬羊狗血輸人體　時值抗日　地點或在中國

日本共同社在周六(20日)獨家報道，在日本官方組織「陸軍軍醫團」的刊物中，找到第二次中日戰爭(1937年至1945年)期間一場會議紀錄，顯示東京陸軍軍醫學校的教官曾經報告，反覆進行了將動物血液注入人體的「異種輸血」實驗，地點可能在中國。

共同社指，該研究名義上是為了探討在戰場上難以大量取得輸血用的血液時，如何因應失血的問題。相關實驗是在1938年秋季進行，但是實施地點遭到隱匿，據推測是經過審查被刪除，但是外界懷疑相關實驗是在中國戰場上進行。會議記錄顯示軍醫曾對23人進行實驗，報告中將實驗對象稱為「患者」，性別、年齡、國籍不詳，未說明他們需要輸血的原因，也沒有任何記載顯示他們是日軍傷兵。這項不道德的實驗，因為擔心排斥反應而在人體內輸入違背常理的大量馬血，以及用手術阻斷頸動脈的血流，再注入動物血清等與治療無關的處置。《新潟日報》報道，實驗還用了狗血和綿羊血。