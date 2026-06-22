日媒爆日軍曾將馬羊狗血輸人體　時值抗日　地點或在中國

日本共同社在周六(20日)獨家報道，在日本官方組織「陸軍軍醫團」的刊物中，找到第二次中日戰爭(1937年至1945年)期間一場會議紀錄，顯示東京陸軍軍醫學校的教官曾經報告，反覆進行了將動物血液注入人體的「異種輸血」實驗，地點可能在中國。
共同社指，該研究名義上是為了探討在戰場上難以大量取得輸血用的血液時，如何因應失血的問題。相關實驗是在1938年秋季進行，但是實施地點遭到隱匿，據推測是經過審查被刪除，但是外界懷疑相關實驗是在中國戰場上進行。會議記錄顯示軍醫曾對23人進行實驗，報告中將實驗對象稱為「患者」，性別、年齡、國籍不詳，未說明他們需要輸血的原因，也沒有任何記載顯示他們是日軍傷兵。這項不道德的實驗，因為擔心排斥反應而在人體內輸入違背常理的大量馬血，以及用手術阻斷頸動脈的血流，再注入動物血清等與治療無關的處置。《新潟日報》報道，實驗還用了狗血和綿羊血。
日軍戰敗曾試圖銷毀證據
報道指，記錄可見「在此次事變中」(指1937年開始的抗日戰爭)，「積累了多宗以動物為供血源的輸血案例」，雖然沒有人員因為這項輸入動物血液實驗而死亡，但是接受實驗者有出現高燒等副作用。日本軍方在戰敗時，曾經試圖銷毀人體實驗的證據。不過，共同社查閱官方組織「陸軍軍醫團」的機關刊物後，確認其中仍保留了相關紀錄。相關報告是在1940年3月舉行的「陸軍軍陣醫藥學研究會」中提出，出席者包括參加者包括日本陸軍省醫務局長及眾多軍醫軍官、藥劑軍官。