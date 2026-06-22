打造《刺客教條》　遊戲巨擘Ubisoft創辦人墜機身亡

因打造《刺客教條》(Assassin’s Creed)、《舞力全開》(Just Dance)等作而聞名的法國遊戲大廠Ubisoft，其共同創辦人之一Claude Guillemot於上周五(19日)因飛機失事不幸喪生，終年69歲。
綜合報道，一架載有2人的雙引擎螺旋槳飛機賽斯納421型在嘗試降落於法國拉波勒鎮的一座機場時墜毀，機上2人皆不幸身亡。機上其中一人為 Ubisoft 共同創辦人 Claude Guillemot，另一死者為飛行教官。拉波勒埃斯庫布拉克巿長Franck Louvrier表示，兩人皆持有飛行執照且具備豐富飛行經驗，相關單位已展開調查，以釐清墜機原因。
彭博引述Ubisoft證實Claude Guillemot離世消息
Ubisoft尚未公開悼念Claude Guillemot逝世，但該公司向彭博社(Bloomberg)表示：「Ubisoft 對於得知集團共同創辦人、Guillemot Corp.董事長 Claude Guillemot 因事故逝世一事深感悲痛。在這段艱難時刻，我們的心與他的家人及摯愛親友同在。目前不會再發表進一步聲明。」曾與Ubisoft多次合作的The Game Awards與Summer Game Fest主辦人Geoff Keighley也透過 The Game Awards 官方X帳號分享了這項消息。
Ubisoft由Christian、Claude、Gerard、Michel與Yves Guillemot五兄弟在1986共同創立，Yves Guillemot至今仍擔任Ubisoft董事長兼行政總裁，Claude Guillemot則擔任Guillemot Corporation董事長。Guillemot Corporation同樣由 Guillemot兄弟創立，旗下擁有並營運Djuced、Hercules Computer Technology 與 Thrustmaster等品牌。