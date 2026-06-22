打造《刺客教條》　遊戲巨擘Ubisoft創辦人墜機身亡

因打造《刺客教條》(Assassin’s Creed)、《舞力全開》(Just Dance)等作而聞名的法國遊戲大廠Ubisoft，其共同創辦人之一Claude Guillemot於上周五(19日)因飛機失事不幸喪生，終年69歲。

綜合報道，一架載有2人的雙引擎螺旋槳飛機賽斯納421型在嘗試降落於法國拉波勒鎮的一座機場時墜毀，機上2人皆不幸身亡。機上其中一人為 Ubisoft 共同創辦人 Claude Guillemot，另一死者為飛行教官。拉波勒埃斯庫布拉克巿長Franck Louvrier表示，兩人皆持有飛行執照且具備豐富飛行經驗，相關單位已展開調查，以釐清墜機原因。