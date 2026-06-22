淘汰人工色素　M&M's兩隻經典顏色或將走入歷史

美國食品公司Mars, Inc.旗下品牌「M&M's」為配合特朗普政府主導的國家級健康改革運動「讓美國再次健康」(MAHA)，淘汰人工合成色素，儘管品牌已找到方法，在不使用人工色素的情況下製造紅色、橙色與黃色的「只溶喺口，不溶喺手」的糖衣顏色，但餘下藍色與啡色兩種顏色卻面臨被淘汰的命運，將不會出現在8月推出的新產品中。

綜合報道，M&M's將於今年夏天迎來創立85周年，同時為配合美國衞生部長小羅伯特甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的「MAHA」運動，包括要求食品業淘汰人工合成色素，正投入數百萬美元，試圖重新打造美國最具代表性的糖果之一。然而，要取代自1995年以來一直存在於M&M's彩虹色系的天藍色(cerulean)糖衣，卻成為極其棘手的問題。M&M's原本選擇螺旋藻(Spirulina)作為人工色素藍色1號(Blue 1)的最佳天然替代品，這種高蛋白成分經常被宣傳為超級食物。然而，這種以藻類為基礎的成分，必須使用約7倍的色素量，還會形成濃稠且充滿泡沫的混合物，會在設備中留下沉積物，據指，逐漸堆積，最終可能滋生黴菌，造成食品安全風險。負責這項耗資數百萬美元計畫、並自稱為「首席色彩官」(Chief Color Officer)的M&M's高層主管Claire Hewitt坦言：「這是我職業生涯中做過最困難的事情。」此外，啡色糖衣同樣高度依賴藍色色素，因此於8月推出的新產品中同樣無得留下。