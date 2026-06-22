狗狗主人離世知失倚靠　自行到收容所報到令人心痛(有片)

綜合報道，密芝根州動物救援聯盟(Michigan Animal Rescue League)於6月5日上載監察影片，指於4月27日透過監視器發現一隻流浪狗，獨自出現在收容所外徘徊，當時正在家中工作的公關經理Audrey Blaylock查看監視器畫面發現，立刻通知醫療主管前往查看。職員打開車庫大門後，該隻狗狗沒有絲毫猶豫，直接走進收容所裡，彷彿早有預約般，整個過程非常平靜且理所當然。收容所隨後收留了牠，在進一步了解牠的背景後，得知這隻狗狗名叫「鑽石」(Diamond)，原主人在幾個月前已經過世，之後無人接手照顧牠，除此之外幾乎沒有更多資訊。

美國密芝根州一隻狗狗，在飼主過世後，似乎知道自己已失去倚靠，逕自走進收容所求助，這段彷彿替自己安排未來的故事曝光後，讓許多網民直呼難過。

收容所：鑽石是一隻個性非常溫柔親人的狗狗

不過，從抵達收容所後的表現來看，鑽石是一隻個性非常溫柔親人的狗狗，很快就適應新環境，彷彿一直生活在這裡一樣。Audrey表示，鑽石不僅性格甜美，還擁有迷人的魅力，深受工作人員喜愛，大家都希望牠在收容所停留的時間不會太久，能盡快遇見願意給牠一個溫暖家庭的新主人。也因此收容所在網上上傳了一段鑽石的影片，希望能夠透過網路的力量為牠找到新飼主。看來，鑽石用行動替自己爭取了一次改變命運的機會。惟截至6月20日，鑽石仍在等待牠新的主人帶牠回家。