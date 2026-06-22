伊朗局勢｜美伊戰爭代價高 CSIS：美國國防部耗費400億美元 美國人薪酬增幅追不上通脹

根據美國智庫「戰略及國際研究中心」(CSIS)發表的分析報告，伊朗戰爭已讓美國國防部耗費約400億美元(約3,135.6億港元)。
CSIS資深顧問康西安(Mark Cancian)接受CNN訪問稱，上述估算包括彈藥消耗、設備損毀以及基地受損後重建成本，但不包括作戰行動支出，因為這些經費已編列在國防部2026財政年度逾1萬億美元(約7.8萬億港元)的預算中。
根據CSIS的初步統計，雖然大部分開支由國防部承擔，但這次美伊戰爭也讓國土安全部及退伍軍人事務部等聯邦機構額外支出約10億美元(約78億美元)。
美伊戰爭｜美國燃油價格攀升 美國人付出代價
與此同時，美國消費者也已付出代價。美國各地油價從每加侖平均不到3美元(約23.5港元)，漲至戰爭期間大部分時間都超過4美元(約31.3港元)。
美伊戰爭｜美國家庭開支增幅驚人
根據美國布朗大學的能源成本追蹤資料，美國家庭平均支出已比美伊戰爭前增加逾253美元(約1,983港元)。
因霍爾木茲海峽長期被封鎖，導致近4個月來中東地區石油供應大幅減少，航運數據公司Kpler統計顯示，美伊戰爭期間全球共減少約11.5億桶原油供應量。
美伊戰爭｜美國人薪酬增長追不上通脹
此外，美國勞工統計局最新數據顯示，在能源價格飆升的帶動下，美國年度通脹率3年來首度突破4%。目前物價上漲速度已超越美國民眾過去1年的薪酬增幅，即是4月至5月，美國民眾薪酬增長已追不上通脹，這也是2023年以來首次出現這種情況。