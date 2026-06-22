伊朗局勢｜美伊戰爭代價高 CSIS：美國國防部耗費400億美元 美國人薪酬增幅追不上通脹

根據美國智庫「戰略及國際研究中心」(CSIS)發表的分析報告，伊朗戰爭已讓美國國防部耗費約400億美元(約3,135.6億港元)。

CSIS資深顧問康西安(Mark Cancian)接受CNN訪問稱，上述估算包括彈藥消耗、設備損毀以及基地受損後重建成本，但不包括作戰行動支出，因為這些經費已編列在國防部2026財政年度逾1萬億美元(約7.8萬億港元)的預算中。

根據CSIS的初步統計，雖然大部分開支由國防部承擔，但這次美伊戰爭也讓國土安全部及退伍軍人事務部等聯邦機構額外支出約10億美元(約78億美元)。