卡塔爾天然氣廠爆炸　最少54傷18失蹤

卡塔爾主要液化天然氣（LNG）加工設施發生嚴重爆炸，根據當局通報，位於拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）的工業設施疑似「內部爆炸」，造成最少54人受傷、18人失蹤，搜救行動仍在進行。

官方稱「技術故障」引發爆炸

《半島電視台》報道，卡塔爾內政部表示，卡塔爾國際搜救隊已緊急部署至現場，搜尋失蹤人士。官方指出，事故發生後現場一度陷入混亂，但目前已控制火勢，並強調爆炸原因初步判定為「技術故障」。

卡塔爾政府強調，事故未造成外部氣體洩漏，稱「未發現任何對公共安全構成威脅的外洩情況」。負責該工業區運營的「卡塔爾能源」（QatarEnergy）表示，緊急應變團隊已在爆炸後立即介入，並成功控制現場火勢。