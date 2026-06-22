卡塔爾天然氣廠爆炸　最少54傷18失蹤

卡塔爾主要液化天然氣（LNG）加工設施發生嚴重爆炸，根據當局通報，位於拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）的工業設施疑似「內部爆炸」，造成最少54人受傷、18人失蹤，搜救行動仍在進行。
官方稱「技術故障」引發爆炸
《半島電視台》報道，卡塔爾內政部表示，卡塔爾國際搜救隊已緊急部署至現場，搜尋失蹤人士。官方指出，事故發生後現場一度陷入混亂，但目前已控制火勢，並強調爆炸原因初步判定為「技術故障」。
卡塔爾政府強調，事故未造成外部氣體洩漏，稱「未發現任何對公共安全構成威脅的外洩情況」。負責該工業區運營的「卡塔爾能源」（QatarEnergy）表示，緊急應變團隊已在爆炸後立即介入，並成功控制現場火勢。
佔全球液化天然氣供應五分一
爆炸發生地拉斯拉凡工業城，位於首都多哈以北約80公里，是全球最大液化天然氣出口基地之一，約佔全球LNG供應1/5，對全球能源市場具有關鍵影響力。值得注意的是，該工業區今年3月曾遭受飛彈與無人機攻擊，造成重大損壞，並一度導致卡塔爾能源公司啟動不可抗力條款，影響對義大利、比利時、南韓與中國大陸等國的供應合約。
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