日媒：高市早苗支持率創上台新低　下跌至55.8%

日本《共同社》最新電話民調顯示，日本首相高市早苗支持率降至55.8%，比上次調查下跌5.5個百分點，創自去年10月上台以來新低。
製作攻擊對手影片
報道表示，其中外交政策方面，隨着美伊簽署諒解備忘錄、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢趨緩，對於日本政府考慮派遣自衛隊以確保海峽安全，有54.7%的受訪者認為「沒有必要」，僅36.6%認為「有必要」，顯示日本社會對海外軍事參與仍存謹慎態度。
內政議題方面，高市早苗陣營被指在自民黨總裁選舉期間，製作攻擊對手影片的爭議，民調顯示，49.7%受訪者認為她說明「不充分」，僅38.9%認為「充分」。
年輕族群支持率大跌
針對食品飲料消費稅調整方案，民意呈現分歧，但以「可降稅至1%但需加快落實」的選項支持度最高，達43.9%，另有28.9%認為「減稅沒有必要」，22.6%主張「應降至零」。
整體而言，民眾對其政權信任度同步下滑，民調顯示，高市內閣支持率降至55.8%，較上次調查下跌5.5個百分點，創自去年10月上台以來新低。其中，39歲以下年輕族群支持率大幅下滑13.5個百分點，女性則下降9.2個百分點，顯示年輕與女性選民對政局不滿情緒明顯升溫。
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