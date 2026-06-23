日媒：高市早苗支持率創上台新低　下跌至55.8%

日本《共同社》最新電話民調顯示，日本首相高市早苗支持率降至55.8%，比上次調查下跌5.5個百分點，創自去年10月上台以來新低。

製作攻擊對手影片

報道表示，其中外交政策方面，隨着美伊簽署諒解備忘錄、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢趨緩，對於日本政府考慮派遣自衛隊以確保海峽安全，有54.7%的受訪者認為「沒有必要」，僅36.6%認為「有必要」，顯示日本社會對海外軍事參與仍存謹慎態度。

內政議題方面，高市早苗陣營被指在自民黨總裁選舉期間，製作攻擊對手影片的爭議，民調顯示，49.7%受訪者認為她說明「不充分」，僅38.9%認為「充分」。