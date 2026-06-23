哥倫比亞素人險勝總統大選　有美國公民身份獲特朗普力撐

哥倫比亞總統決選21日進行投開票，初步計票顯示，美國總統特朗普力挺的極右派政治素人德拉埃斯普列利亞，以49.66%得票率領先參議員參選人塞佩達的48.7%，雙方差距約1個百分點，預估可望贏得總統選舉。
左翼總統拒認初步結果
《路透社》報道，德拉埃斯普列利亞（Abelardo De La Espriella）以49.66%得票率，險勝塞佩達（Iván Cepeda）對手約25萬票，雙方差距不到1個百分點，成為哥倫比亞近年最激烈選舉之一。塞佩達是即將卸任的左翼總統佩特羅（Gustavo Petro）支持人選，佩特羅拒絕承認初步結果，表示只會接受較慢、但具法律效力的覆核計票結果。
德拉埃斯普列利亞在支持者面前宣稱勝利，強調其政策方向將聚焦治安與經濟改革：「這是哥倫比亞的勝利，是對過去四年沒有方向的一次改變。」
他同時強調將團結全國：「我將為所有哥倫比亞人執政，不論是否投票給我。」他並證實，已與美國總統特朗普（Donald Trump）通話，特朗普向他致賀。
從左派手中「奪回國家」
現年47歲的德拉埃斯普列利亞是一名刑事律師，同時擁有美國公民身份，並從未擔任民選公職，他主打強硬治安路線，承諾終止與反抗軍及犯罪組織的和平談判，追捕犯罪分子，興建薩爾瓦多式超大型監獄。
經濟政策方面，他主張重振油氣產業、降低稅負、縮減政府規模，並承諾從左派政策手中「奪回國家」。
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