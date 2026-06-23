哥倫比亞素人險勝總統大選　有美國公民身份獲特朗普力撐

哥倫比亞總統決選21日進行投開票，初步計票顯示，美國總統特朗普力挺的極右派政治素人德拉埃斯普列利亞，以49.66%得票率領先參議員參選人塞佩達的48.7%，雙方差距約1個百分點，預估可望贏得總統選舉。

左翼總統拒認初步結果

《路透社》報道，德拉埃斯普列利亞（Abelardo De La Espriella）以49.66%得票率，險勝塞佩達（Iván Cepeda）對手約25萬票，雙方差距不到1個百分點，成為哥倫比亞近年最激烈選舉之一。塞佩達是即將卸任的左翼總統佩特羅（Gustavo Petro）支持人選，佩特羅拒絕承認初步結果，表示只會接受較慢、但具法律效力的覆核計票結果。