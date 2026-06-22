AI帶動SK海力士市值超越三星電子　南韓「股王」25年首易主

AI(人工智能)急速發展，全球對半導體需求大增，造就南韓「股王」逾25年來首次易主，由半導體巨頭SK海力士(SK hynix)取代三星電子(Samsung Electronics)。南韓股市周一(22日)造好，站穩9,100點關口，再度刷新收盤歷史高位，而SK海力士總市值更超越三星電子，成為南韓股市市值最高公司。

SK海力士｜三星電子2000年11月起長居榜首

韓聯社稱，據南韓交易所消息，以周一下午12時51分為準，SK海力士市值達2084.6544萬億韓圜(約10.62萬億港元)，較三星電子市值2084.1983萬億韓圜多出4,561億韓圜(約23.24億港元)。三星電子於1999年7月29日登上南韓股市市值榜首，自2000年11月21日起穩居寶座，今次是時隔逾25年以來退居第二。