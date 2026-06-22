泰國高中生騎電單車返學猛撼農務車 慘遭鐮刀割喉亡

死神來了……泰國素叻他尼府(Surat Thani)發生恐怖車禍，一名17歲高中生騎電單車上學途中，風馳電掣之時竟遭一輛農務車上運載的棕櫚採收鐮刀不偏不倚地割頸，當場死亡。

交通意外｜死者校服血漬斑斑

《曼谷郵報》報道，事發於本月15日早上7時許，地點是素叻他尼府猜亞縣(Chaiya)。出事的17歲少年奇薩努蓬(Chitsanuphong Ruangsawat)就讀當地的猜亞威達亞高中三年級Chitsanuphong Ruangsawat)騎電單車上學途中與另一輛農務車相撞，車上裝載的長形鐮刀劇烈晃動，刀鋒剛巧劃過奇薩努蓬的頸部，令他當場濺血倒地。