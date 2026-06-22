泰國高中生騎電單車返學猛撼農務車 慘遭鐮刀割喉亡

死神來了……泰國素叻他尼府(Surat Thani)發生恐怖車禍，一名17歲高中生騎電單車上學途中，風馳電掣之時竟遭一輛農務車上運載的棕櫚採收鐮刀不偏不倚地割頸，當場死亡。
交通意外｜死者校服血漬斑斑
《曼谷郵報》報道，事發於本月15日早上7時許，地點是素叻他尼府猜亞縣(Chaiya)。出事的17歲少年奇薩努蓬(Chitsanuphong Ruangsawat)就讀當地的猜亞威達亞高中三年級Chitsanuphong Ruangsawat)騎電單車上學途中與另一輛農務車相撞，車上裝載的長形鐮刀劇烈晃動，刀鋒剛巧劃過奇薩努蓬的頸部，令他當場濺血倒地。
救護員接報到場，發現奇薩努蓬倒臥路邊草地，已無生命跡象，身穿的校服血漬斑斑，黑色電單車倒在一旁。
交通意外｜鐮刀向前突出2米
警方指，63歲農務車司機塔馬農(Thammanoon Borka)將3把棕櫚採收鐮刀放在車上，刀柄和刀刃向前突出約2米，從一處住宅駛出轉彎時，剛巧與奇薩努蓬的電單車相撞，導致他遭鐮刀割喉身亡。
交通意外｜居民投訴：棕櫚園工人每天清晨駕農務車穿梭社區
涉事農務車司機塔馬農事後被帶返警局調查，警方正釐清事故原因及事發經過。
這宗恐怖車禍引發民眾對道路上車輛運載農用工具的安全疑慮。有當地居民向警方及地方政府投訴，稱每天清晨都有4至5名棕櫚園工人駕駛農務車穿梭社區，車上的長形鐮刀往往外露，甚至突出車身1至2米，對其他駕駛者和途人構成嚴重威脅。