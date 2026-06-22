巴西男好心餵路邊蜥蜴飲水 反遭蜥蜴飛撲狠咬手指須截肢(有片)

好心無好報？！巴西一名男子在炎熱天氣下好心想幫路邊一隻野生蜥蜴解渴，拿著膠樽倒水試圖餵牠喝水，未料被蜥蜴猛撲狠咬手指不放，慘變殘障……

蜥蜴｜同事拍片 幫忙脫困

英國《鏡報》報道，事發當日，男子奧林皮奧(José Olimpio)在路邊見到一隻蜥蜴，用水樽倒水試圖餵牠喝水時，遭牠飛撲攻擊、咬住手指，過程由同事用手機拍下。同事見到奧林皮奧無法甩掉蜥蜴，立即放下手機幫忙，並拼命試圖掰開蜥蜴的口，但牠仍緊咬著奧林皮奧的手指不放。

極力掙脫蜥蜴後，被咬傷的奧林皮奧立即被送往當地診所，並接受緊急手術，最終須截除其中一隻手指保命。