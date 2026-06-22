巴西男好心餵路邊蜥蜴飲水 反遭蜥蜴飛撲狠咬手指須截肢(有片)

好心無好報？！巴西一名男子在炎熱天氣下好心想幫路邊一隻野生蜥蜴解渴，拿著膠樽倒水試圖餵牠喝水，未料被蜥蜴猛撲狠咬手指不放，慘變殘障……
蜥蜴｜同事拍片 幫忙脫困
英國《鏡報》報道，事發當日，男子奧林皮奧(José Olimpio)在路邊見到一隻蜥蜴，用水樽倒水試圖餵牠喝水時，遭牠飛撲攻擊、咬住手指，過程由同事用手機拍下。同事見到奧林皮奧無法甩掉蜥蜴，立即放下手機幫忙，並拼命試圖掰開蜥蜴的口，但牠仍緊咬著奧林皮奧的手指不放。
極力掙脫蜥蜴後，被咬傷的奧林皮奧立即被送往當地診所，並接受緊急手術，最終須截除其中一隻手指保命。
蜥蜴｜阿根廷黑白泰加蜥是甚麼品種蜥蜴？
涉事的阿根廷黑白泰加蜥(Salvator merianae)，是巴西體形最大的蜥蜴之一，原生於中南美洲，體長一般為50厘米，部分長到2米。這種巨蜥以昆蟲、雀鳥、鼠類、兩棲動物、水果為主食，通常只會在感覺遭受威脅時才會攻擊人類。
蜥蜴｜蜥蜴為何會襲擊人類？
巴西馬托格羅索聯邦大學生物學家馬塞洛(Jefferson Marcelo)解釋，事發時該蜥蜴正藏身草叢自保，儘管奧林皮奧好心靠近，動物卻無法分辨是威脅還是幫助，只會感覺被人類逼入絕境，最終飛撲攻擊，「這就是動物面對威脅時的自然反應」。
蜥蜴｜怎樣處理野生蜥蜴？
馬塞洛提醒民眾應避免觸碰蜥蜴，尤其切勿徒手觸碰，「如果想留下食物或水，最好放在動物附近便走開，否則動物根本不會吃或喝」。他說，如果發現蜥蜴，最好的處理方法是通報消防或環保部門等跟進。
🦎 Homem tenta dar água a lagarto teiú e perde parte do dedo pic.twitter.com/JxzsSjxAsk— Metrópoles (@Metropoles) June 12, 2026