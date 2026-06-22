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國際
出版：2026-Jun-22 20:20
更新：2026-Jun-22 20:20

日本京都「九條蔥」混入中國產蔥涉偽造產地來源 55歲前社長被捕

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京都九條蔥偽造產地標示

日本京都市「蔥保」前社長高田哲也因涉嫌在標榜京都傳統蔬菜「九條蔥」的切片蔥中混入中國出產的青蔥，周一被警方拘捕。(互聯網)

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日本京都市南區農產品加工公司「蔥保」55歲前社長高田哲也，因涉嫌在標榜京都傳統蔬菜「九條蔥」的切片蔥中混入中國出產的青蔥，周一(22日)被京都府警方拘捕。

日本放送協會(NHK)、《產經新聞》等報道，京都警方判定「蔥保」公司這做法足以引起消費者誤會，遂依違反《不正競爭防止法》及《食品標示法》嫌疑，拘捕公司前社長高田哲也。

偽造產地來源｜前社長怎樣解釋偽造產地來源行為？

警方指，高田哲也承認罪行，供稱：「因為酷暑導致京都府出產的蔥難以取得，為了補足缺貨才會混入其他產地的蔥」。

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警方說，高田哲也涉嫌於今年2月26日前後，在該公司位於京都市南區的加工廠內，多次將中國產蔥混入京都府產的切片蔥中，並在原產地一欄標示為「京都府」，隨後將涉及的6包商品賣給零售公司等3間企業。

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偽造產地來源｜偽造產地來源商品在超市發售

警方調查顯示，高田哲也在擔任社長直至今年為止的約4年間，持續有切片蔥產地造假的行為。這些商品販售給34間公司，並在近畿地區的超市等商店出售。

偽造產地來源｜京都警方接獲匿名舉報

警方在2024年9月接獲匿名舉報指產地造假，經過商品鑑定後，確定其中一部分為中國產蔥。今年2月，警方突擊搜查該公司加工廠，並查扣與中國產青蔥交易相關的單據等證物。

食物營養｜生果連皮食的好處（am730製圖） 食物營養｜生果連皮食的好處（am730製圖） 食物營養｜生果連皮食的好處（am730製圖） 食物營養｜生果連皮食的好處（am730製圖） 健康食用生果準則｜（am730製圖） 健康食用生果準則｜控制食用量：一般健康正常的人，每日可以食用2至4份水果，但有糖尿病或潛在風險的人則要諮詢醫生或營養師合適的食用量。（am730製圖） 健康食用生果準則｜選擇低升糖水果：蘋果、奇異果及小番茄等的升糖值(GI)較低，可減低血糖大幅波動，有助穩定血糖水平。（am730製圖） 健康食用生果準則｜避免將水果打汁：即使是新鮮現打及沒有濾渣的百分百果汁，有益的纖維也會被破壞，而且食量容易超標，例如一杯500 ml的橙汁就可能含有多達10顆橙，加上喝下果汁後很快被吸收，血糖於是大幅飈升。（am730製圖）

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