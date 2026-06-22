伊朗局勢｜美伊會談結束 萬斯：為最終協議建基礎 伊朗：達5要點霍爾木茲海峽設立熱線

美國與伊朗就結束戰事於瑞士舉行會談，美國副總統萬斯周日起一連兩天與伊方代表會晤，周一結束首輪會談返回美國。他於記者會上稱，會談為達成最終協議建立良好基礎。萬斯提到伊朗同意國際原子能機構核查員將返回伊朗，以及伊朗可用解凍資金購買美國大豆等；不過，伊朗會後未有確認其有關說法。萬斯又指，他雖先行離開，但雙方技術小組會繼續會談。伊朗則公布雙方達成5項要點，包括霍然木茲海峽設立熱線，遇問題時方便溝通。 伊朗局勢｜伊朗解凍資產可買美國貨

報道指，美伊代表團經歷了約18個小時的密集會談和磋商。萬斯總括其取得的成果，包括為霍爾木茲海峽保持開改建立機制、協助以色列和黎巴嫩停火、同意國際原子能機構核查人員返回伊朗，以及雙方繼續技術談判。萬斯又稱，美國可同意解凍伊朗資產，讓伊朗購買美國大豆、粟米和大麥，這將有利伊朗人民。他指有關想法由總統特朗普女婿庫什納、一名美國主要談判代表及卡塔爾官員提出。卡塔爾將批准解封伊朗資產。

伊朗局勢｜不滿特朗普惹火帖文 伊朗一度暫停談判 特朗普雖無參與談判，但在社交網發文和受訪時隔空威嚇伊朗。有指伊朗代表團突然暫停談判，以抗議他周日對伊朗發出的威脅言論。萬斯承認伊朗談判代表確實威脅離開，他為特朗普護航稱，「我們昨天(周日)告訴伊朗人，當你們進行我們千禧世代所謂的『垃圾對話』時，你們不能指望美國總統不回應，不糾正事實」。伊朗議會議長卡利巴夫率領的代表團周一離開瑞士後，將交由外交部副部長加里巴巴迪率領的團隊與美方舉行技術性會談。參與周日會談的外交部長阿拉格齊會後在社交網發文稱，結束黎巴嫩衝突取得「重大進展」；伊朗石油和石化產品出口獲豁免，封鎖被解除，以及部分資產被解凍，並啟動了一項重大的伊朗重建和發展計劃。

伊朗局勢｜伊朗公布雙方達成5項要點 美方須落實備忘錄第13條 伊朗公布了雙方達成5項要點，除了以黎停火暫時勉強維持。雙方在霍爾木茲海峽管理問題上，為保證海峽逐步重新開放，各方決定設立一條熱線，以便在執行過程中遇到問題時可聯繫並反映情況。至於核問題、制裁問題和監督三方工作組，將在美伊諒解備忘錄第13條落實後開始工作，包括所有戰線停火、開始解除海上封鎖、開始解凍伊朗被凍結資產以及簽發解除伊朗原油、石油產品及衍生品制裁的豁免許可。

在第13條落實前，伊朗不會進入最後階段談判。第四點是伊朗和卡塔爾簽署了關於解凍伊朗資產的執行諒解備忘錄。第五，基於伊美諒解備忘錄第10條，美國財政部將發布文件解除對伊朗原油、石油產品及衍生品的制裁，為期60天。這意味著伊朗可以正式向其客戶出售石油，並通過中央銀行的官方機制收取貨款。路透社稱，美財政部周一發布了許可文件，批准生產、交付和銷售伊朗原油、石化和石油產品，期限至8月21日。