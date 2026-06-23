留任至9月新黨魁出爐 英揆施紀賢辭職

英國又換首相！首相施紀賢(Keir Starmer)周一在倫敦唐寧街10號首相府外發表講話，宣布辭任工黨黨魁，惟會留任至選出新黨魁，令英國在10年內迎來第七位首相。 施紀賢表示，英國工黨正在考慮的問題是，他是否是帶領該黨參加下屆選舉的最佳人選，他已經聽到工黨議會黨團對此問題的「答覆」，並且表示「接受」。他稱將在黨魁選舉結束前繼續擔任首相，並將「盡一切努力確保權力有序交接」，並表示將給予繼任者充分而明確的支持。施紀賢指，已要求工黨全國執行委員會制定黨魁選舉時間表，提名程序將於7月9日啟動，並在議會進入夏季休會前完成。他補充道，若出現多名候選人、需要舉行黨魁選舉，相關程序將確保新任工黨黨魁在議會9月復會前產生。施紀賢表示，已於昨早與英王查理斯三世通話，告知其決定。

2024年7月，施紀賢帶領工黨在議會下院選舉中勝出，結束保守黨連續14年執政，並正式就任首相。施紀賢當時以「改變」為競選口號，承諾推動經濟增長、改善公共服務、控制非法移民，為經歷多年政治動盪的英國帶來穩定。 移民能源政策 愛潑斯坦爭議成催命符 在移民、能源政策受批評，英國前駐美大使曼德爾森涉愛潑斯坦事件持續發酵，以及黨內「逼宮」壓力不斷加大的背景下，施紀賢的執政地位日益動搖。

貝安德

「北部之王」貝安德成大熱 執政工黨在5月初地方選舉大敗後，施紀賢逼宮壓力大增。前大曼徹斯特市長貝安德(Andy Burnham)上周四在國會補選勝出重返下議院，獲得參選黨魁資格，令要求施紀賢退位的聲浪達頂峰，成為施紀賢下台的導火線。貝安德過去曾兩度角逐工黨黨魁但未能勝出，之後擔任大曼徹斯特市長多年，在地方治理及公共運輸改革方面建立不錯聲譽，有英媒稱他為「北部之王」。貝安德確認將競逐工黨黨魁，在社交平台發文指施紀賢辭職標誌過渡的開始，他將積極參與其中。