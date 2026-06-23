太子集團高層日本被捕　「陳志軍師」涉申簽證虛報地址

「太子集團」又有高層落網，一位名叫胡錫的男子，近日以不實資料申報住址，企圖取得日本永久居留資格時遭逮，經查他竟是太子集團老大陳志的軍師，地位極高，還有「高度專門職」的簽證。 綜合日本媒體報道，日本警視廳於本月14日至17日陸續逮捕3名涉案人士，其中包括出生於中國、持有塞浦路斯國籍的44歲男子胡錫（Hu Xi，音譯），以及另外兩名中國籍男女。 簽證申辦門檻很高 調查指出，胡錫等人涉嫌在今年4月20日向東京都中央區公所提出住民異動登記，由大阪府吹田市變更為東京都中央區，並於隔天完成變更登記，但實際上並未遷入申報地址，涉嫌製作並使用不實電子公文資料，因此遭依「電磁紀錄公正證書原本不實登載罪」及相關罪嫌查辦。

胡錫在被偵訊時供稱，是為了取得日本的永久居留權才遷戶籍，事情都是交由委託代理人處理，而這位「代辦人」經查現年31歲、男性、也是中國籍，目前也一併被逮，警方也查出他竟持有申辦門檻很高的「高度專門職」簽證，此種簽證是針對在日本有經營企業的外籍人士而設，且還要滿足某些特定條件才能申辦。

已遭美英多國經濟制裁 據了解，原籍中國的胡錫，被視為太子集團核心決策層人物之一，是太子集團老大陳志的軍師，地位極高，並已遭美國及英國等國祭出經濟制裁。他平時也以「胡小偉」等不同姓名對外活動，遭逮時擔任東京都千代田區一間公司的負責人，據該公司提交的登記資料中，是在2023年4月就成立，主業是貿易跟房地產。 警方目前也從他多次出入日本的紀錄中，擴大追查他的資金往來跟相關活動，釐清是否還有在日本境內從事其他違法勾當。