菲律賓爆校園槍擊3死20傷　兩學生槍手稱長期受欺凌

事發地點為擁有超過1,500名學生的聖荷西國立高中（San Jose National High School）。警方表示，槍擊發生於當地時間上午，兩名疑犯與死傷者均為該校學生。初步調查顯示，15名傷者為槍傷，其餘學生則是在逃離過程中跌倒或從窗戶跳出時受傷。

菲律賓中部雷伊泰省（Leyte）塔克洛班市（Tacloban City）一所高中22日發生重大校園槍擊案，兩名年僅14歲與15歲的學生持手槍闖入校園開火，造成3名學生死亡、至少20人受傷。警方已將兩名疑犯逮捕，並正深入調查犯案動機與槍枝來源。

僅一名警衛負責多個出入口

菲律賓東米沙鄢（Eastern Visayas）地區警察首長卡波伊（Jason Capoy）指出，兩名疑犯是好友，在接受初步訊問時聲稱長期遭受校園欺凌，因此策劃犯案。不過警方強調，目前仍在進一步查證相關說法。

調查發現，其中一名疑犯使用的9毫米手槍疑似來自其擔任警察的姑姑，目前相關人員也遭到調查；另一名疑犯則持點38口徑左輪手槍犯案。警方指出，校園當時僅有一名警衛負責多個出入口，讓兩人得以攜帶槍械進入校園。

目擊者表示，槍手先在一間教室開火，學生驚慌逃竄後，又追進另一間教室繼續射擊。警方在現場發現至少40枚彈殼，多數死傷者為女學生。網上流傳影片顯示，學生們躲在課桌下哭喊尖叫，現場氣氛極度恐慌。