4男坐充氣中車軚吹水　慘遭炸飛釀1死3傷(有片)

印度恰蒂斯加爾邦一間車軚行，4名司機與技師趁著正為一輛挖泥機的車軚充氣，就坐在車軚上聊天，詎料車軚突然發生爆炸，將4人炸飛，一名18歲的技師助手當場死亡，另外3人受傷被送院治療。
綜合報道，事發於6月19日上午，在恰蒂斯加爾邦比拉斯布爾的一間車軚行，當時司機將挖泥機停泊於輪軚行外，等待車軚充氣，期間就跟現場包括技師6人，隨意坐在輪軚上或站在輪軚旁聊天，突然車軚發生爆炸，坐在車軚上的4人瞬間被炸飛後重摔落地，其中當時為車軚充氣的技師助手Umakant Kaushik首當其衝，頭部重創當場喪命。
警方：初步認為是操作疏失或設備問題
挖泥機司機和另兩名車軚行技師，也因為被炸飛而受傷，3人事後都被送院治療，報道未有交代確切傷勢情況。警方表示，車軚公司職員在充氣過程中未遵守安全規定，尤其大型車輛車軚充氣風險更高，至於車軚為何爆炸，初步認為是操作疏失或設備問題，還要進一步調查。
Ek chhoti si laparwahi, aur maut sirf kuch inches door 😳💥— Trending Topics with Faiz (@newswithaftab14) June 21, 2026
Tyre me hawa bharte waqt uske paas baithna ya khade rehna kitna khatarnak ho sakta hai, iska shocking example saamne aaya 👀
Blast ke impact se 4 log 10–15 feet tak hawa me uchhal gaye 🫡#Safety #Accident #Viral pic.twitter.com/Dnt8HDOUjN