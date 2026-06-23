4男坐充氣中車軚吹水　慘遭炸飛釀1死3傷(有片)

車軚突然發生爆炸，坐在車軚上的4人瞬間被炸飛。(X)

印度恰蒂斯加爾邦一間車軚行，4名司機與技師趁著正為一輛挖泥機的車軚充氣，就坐在車軚上聊天，詎料車軚突然發生爆炸，將4人炸飛，一名18歲的技師助手當場死亡，另外3人受傷被送院治療。

綜合報道，事發於6月19日上午，在恰蒂斯加爾邦比拉斯布爾的一間車軚行，當時司機將挖泥機停泊於輪軚行外，等待車軚充氣，期間就跟現場包括技師6人，隨意坐在輪軚上或站在輪軚旁聊天，突然車軚發生爆炸，坐在車軚上的4人瞬間被炸飛後重摔落地，其中當時為車軚充氣的技師助手Umakant Kaushik首當其衝，頭部重創當場喪命。