美國大峽谷高溫逾40度　5日熱死3登山客

美國亞利桑那州大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)近日遭受極端高溫侵襲，官方發布緊急高溫安全指引，強烈呼籲遊客在日間暴曬高峰期，切勿進入峽谷內部的步道行山。惟在短短5日內仍有3名高齡登山客疑似因高溫引發熱傷害不幸喪命。當局正展開調查，並緊急對外發出嚴重警告，呼籲民眾切勿輕忽峽谷內的致命高溫。

綜合報道，美國國家公園管理局(NPS)上周五(19日)證實，首宗死亡個案為一名72歲男子，他於本月12日在南凱巴布步道(South Kaibab Trail)遇難。16日，搜救人員又在北凱巴布步道(North Kaibab Trail)相繼尋獲另外兩名死者，分別為一名67歲男子與一名68歲女子，3名死者均為高齡登山客，且事發地點都位於步道深處。大峽谷國家公園官員表示，這3名登山客在搜救隊抵達前便已失去生命跡象，遺體已送往法醫辦公室，以進一步釐清確切死因，目前3人身分均尚未對外公布。