美國大峽谷高溫逾40度　5日熱死3登山客

美國亞利桑那州大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)近日遭受極端高溫侵襲，官方發布緊急高溫安全指引，強烈呼籲遊客在日間暴曬高峰期，切勿進入峽谷內部的步道行山。惟在短短5日內仍有3名高齡登山客疑似因高溫引發熱傷害不幸喪命。當局正展開調查，並緊急對外發出嚴重警告，呼籲民眾切勿輕忽峽谷內的致命高溫。
綜合報道，美國國家公園管理局(NPS)上周五(19日)證實，首宗死亡個案為一名72歲男子，他於本月12日在南凱巴布步道(South Kaibab Trail)遇難。16日，搜救人員又在北凱巴布步道(North Kaibab Trail)相繼尋獲另外兩名死者，分別為一名67歲男子與一名68歲女子，3名死者均為高齡登山客，且事發地點都位於步道深處。大峽谷國家公園官員表示，這3名登山客在搜救隊抵達前便已失去生命跡象，遺體已送往法醫辦公室，以進一步釐清確切死因，目前3人身分均尚未對外公布。
背陰處中午溫度高達攝氏42.8度
美國國家氣象局(NWS)指出，大峽谷地形特殊，峽谷底部的氣溫通常比遊客出發的地點高出攝氏11至14度。近日峽谷深處的背陰處，中午溫度也已高達華氏109度(約攝氏42.8度)，在幻影牧場(Phantom Ranch)為華氏111度(約攝氏43.8度)，烈日直射地區更遠超這個數字，足以在短時間內對人體造成嚴重熱傷害。大峽谷國家公園官員強烈警告，內峽谷的極端高溫已達危險等級，強烈建議登山客避免在上午10點至下午4點之間進入相關步道，並提醒進入峽谷前務必攜帶充足飲水、做好防曬措施，呼籲所有計畫前往健行的旅客務必量力而為，並嚴格遵守當地安全規範，切勿低估高溫的致命威力，避免悲劇重演。