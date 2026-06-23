歐洲熱浪｜法國幼兒及長者酷暑喪命　上千學校停課改日程

歐洲正遭遇今年以來最嚴重的熱浪侵襲，從西班牙、法國、意大利到英國，多國氣溫持續飆升，部分地區預計將達攝氏44度，不僅刷新多項歷史紀錄，也造成交通、教育與公共衛生系統承受巨大壓力。 法國當局表示，南部城市卡龐特拉（Carpentras）近日發生兩名幼童被發現陳屍車內的悲劇，警方懷疑死因與高溫有關。此外，波爾多附近也傳出多名長者疑因酷暑喪命。法國政府已對全國大範圍地區發布高溫警報，約3,500萬人受到影響，並陸續將更多地區提升至最高警戒等級。

英國發布紅色高溫警報 受到極端高溫影響，法國超過1,300所學校暫停上課或調整作息，部分鐵路運輸也出現延誤與中斷。巴黎更創下有紀錄以來最炎熱的6月夜晚之一，夜間氣溫居高不下，讓民眾難以消暑。 西班牙則宣布今年首波官方熱浪來襲，部分內陸地區氣溫預計將達44度。首都馬德里取消部分戶外活動，包括大型足球賽事轉播。意大利也向12座主要城市發布紅色高溫警報，提醒民眾避免長時間暴露於烈日下。

德國同樣受到熱浪影響，原定舉行的重要網球賽事因高溫後引發的強烈雷暴而被迫中止；比利時與英國則接近或打破歷史同期高溫紀錄。英國氣象局甚至罕見發布紅色高溫警報，警告極端天氣可能對健康造成威脅。 熱空氣長時間盤踞 氣象專家指出，此次熱浪與來自北非撒哈拉沙漠的高溫氣流北上有關，加上被稱為「歐米伽阻塞」（Omega Block）的滯留高壓系統，使熱空氣長時間盤踞歐洲上空。科學界普遍認為，氣候變遷正使歐洲的熱浪變得更頻繁、更強烈且持續時間更長。歐洲目前是全球升溫速度最快的大陸之一。